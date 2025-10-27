Трюдо заведе Кейти Пери на кабаре в Париж

Попзвездата Кейти Пери и бившият канадски министър-председател Джъстин Трюдо бяха фотографирани заедно в Париж, на излизане от кабаре-шоуто "Крейзи хорс".

Двамата са отпразнували 41-вия рожден ден на певицата.

Кадърът с двамата, хванати за ръка, обиколи света и потвърди по-ранна информация за връзка между двамата.

Трюдо е разведен с бившата си съпруга Софи Трюдо, а Кейти Pери наскоро обяви раздялата си с актьора Орландо Блум.

По-рано този месец двойката бе снимана и на яхта до калифорнийския бряг.