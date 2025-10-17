Брижит Бардо е приета в болница по спешност

Френската актриса Брижит Бардо, на 91 години, е била хоспитализирана, съобщават медиите във Франция. Звездата е в болница в Тулон вече три седмици заради „сериозно заболяване“, като по-подробни данни не са предоставени, съобщи Франс Прес.

Според източници тя е претърпяла операция и в момента се възстановява, като лекарите ще продължат да следят състоянието ѝ.

Брижит Бардо прави своя пробив през 1952 г. с филма "The Girl In The Bikini" и бързо се превръща в една от най-известните френски актриси след Втората световна война. През 1956 г. тя играе в "And God Created Woman" на своя тогавашен съпруг Роже Вадим.

След участието си в няколко филма тя получава прякора „секси коте“. Скандалите около появите ѝ на екран дори привличат още повече зрители – американски свещеници призовават хората да не гледат филмите ѝ, а Ватиканът я определя като „зла“.

Критиците и скандалите обаче не успяват да попречат кариерата ѝ. Бардо участва в над 45 филма и записва повече от 70 песни, преди да се оттегли от актьорската сцена в началото на 1970-те.

Личен живот

Бардо е родена на 28 септември 1934 г. в Париж и първоначално играе балет. На 15 години вече е на корицата на френското издание "Elle" и започва да се утвърждава като модел.

Тя е била омъжена четири пъти: за Роже Вадим (1952–1957), Жак Шариер (1959–1962), Гюнтер Сакс (1966–1969) и Бернар д’Ормал (от 1992 г.). С втория си съпруг има син, Никола-Жак Шариер, но отношенията ѝ с него са били сложни – тя не е искала да бъде майка, а синът е бил отгледан от семейството на баща му.

Бардо има множество любовници, включително певеца Саша Дистел и актьора Уорън Бийти. Тя признава, че винаги е търсила страст и често е изневерявала, когато отношенията са губели пламъка си.

Живот след актьорската кариера

След като се оттегля от киното през 1973 г., Бардо се посвещава на защита на животните. През 1986 г. основава Фондацията „Брижит Бардо“. Тя е вегетарианка и активно участва в кампании за правата на животните, включително спасяване на циркови слонове във Франция и помощ за улични кучета в Букурещ.

Някои от нейните действия обаче предизвикват противоречия. През 2004 г. е осъдена и глобена за „подбуждане към расова омраза“. Подкрепя Марин Льо Пен на изборите във Франция през 2017 г. и критикува Еманюел Макрон.