Роби Уилямс събра 40 000 фенове в София (СНИМКИ)

OFFNews 29 септември 2025 в 09:34 1890 2
Роби Уилямс

Снимка БГНЕС
Роби Уилямс по време на втория си концерт в София
Концертът на Роби Уилямс в София в неделя вечер не остави безучастен нито един от десетките хиляди фенове на стадион "Васил Левски" в дъждовната вечер.

Концертът е част от турнето „Robbie Williams Live 2025” на световния артист и събра около 40 000 зрители. Турнето идва след биографичния музикален филм „Better Man“. Филмът, режисиран от Майкъл Грейси („Най-великият шоумен“), проследява живота на Роби от детството му до славата му в Take That и забележителните му постижения като солов изпълнител.

Настроението подгряха групата от Манчестър Lottery Winners и българската поп изпълнителка Дара.

Роби се появи на сцената точно в 20:45 ч., „излитайки“ от ракета в специален скафандър и спускайки се над публиката.

Артистът многократно се обърна към публиката с признателност за атмосферата на стадиона. „Когато свърши концертът, когато светлините угаснат и аз се оттегля, ще помня всяка секунда от тази вечер“, каза той.

Звездата поздрави и българските волейболисти за успеха им на световното първенство, като ги нарече amazing (невероятни). 

View this post on Instagram

A post shared by Darik.bg (@darik.bg)

    

    

    Октим

    29.09 2025 в 10:37

    
    
    Симпатично момче (вече над 50-ака), който знае до тънкост как стават игрите! Да е жив и здрав!

    

    

    IvoIvo

    29.09 2025 в 10:23

    
    
    ПРОСТО ВЕЛИКАН!!!
     