Роби Уилямс събра 40 000 фенове в София (СНИМКИ)

Концертът на Роби Уилямс в София в неделя вечер не остави безучастен нито един от десетките хиляди фенове на стадион "Васил Левски" в дъждовната вечер.
Концертът е част от турнето „Robbie Williams Live 2025” на световния артист и събра около 40 000 зрители. Турнето идва след биографичния музикален филм „Better Man“. Филмът, режисиран от Майкъл Грейси („Най-великият шоумен“), проследява живота на Роби от детството му до славата му в Take That и забележителните му постижения като солов изпълнител.
Настроението подгряха групата от Манчестър Lottery Winners и българската поп изпълнителка Дара.
Роби се появи на сцената точно в 20:45 ч., „излитайки“ от ракета в специален скафандър и спускайки се над публиката.
Артистът многократно се обърна към публиката с признателност за атмосферата на стадиона. „Когато свърши концертът, когато светлините угаснат и аз се оттегля, ще помня всяка секунда от тази вечер“, каза той.
Звездата поздрави и българските волейболисти за успеха им на световното първенство, като ги нарече amazing (невероятни).
