Том Круз спечели първия ''Оскар'' в кариерата си

Актьорът Том Круз беше удостоен с първия "Оскар" в кариерата си. Той се връчва, за да се отдаде почит на изключителни отличия в цялостното постижение, изключителен принос към филмовите изкуства и науки във всяка дисциплина или за изключителна служба към Академията.

Том Круз получи своята статуетка от режисьора Алехандро Г. Иняриту, който ще ръкодови създаването на нов филм с участието на Круз през 2026 г. и чието заглавие още не е известно на публиката.

След като прие наградата, Круз произнесе емоционална реч, в която отдаде почит на всички хора, които правят филмите възможни, както и на обединяващата сила на киното.

"Киното ме отвежда навсякъде по света. Помага ми да оценявам и уважавам различията. Показва ми и нашата споделена човечност, колко си приличаме - по толкова, толкова много начини. И без значение откъде идваме, в този театър се смеем заедно, чувстваме заедно, имаме надежди заедно. И това е силата на тази форма на изкуство. И затова е важно, затова е важно за мен. Така че правенето на филми не е това, с което се занимавам, а е това, което съм", сподели Круз.

Той е номиниран за четири "Оскар"-а в миналото: за най-добър актьор за „Роден на 4 юли“ и „Джери Магуайър“, за най-добър поддържащ актьор за „Магнолия“ и за най-добър филм за ролята си на продуцент в „Топ Гън: Маверик“.

Кънтри любимката Доли Партън също получи почетен "Оскар" - награда „Джийн Хершолт“, която се връчва на личност от областта на филмовите изкуства и науки, чиито хуманитарни усилия са донесли признание на индустрията, като са насърчавали човешкото благосъстояние и са допринесли за коригиране на неравенствата.

Звездата благодари на Академията в специално видео, в което разказа, че е пораснала в семейство с три деца, в което родителите са показвали, че колкото повече даваш, толкова по-благословен ще бъдеш.

„Аз бях благословена по всеки възможен начин”, сподели тя и допълни, че наградата е част от тази благословия.

По-рано на церемонията в неделя Синтия Ериво връчи почетен "Оскар" и на Деби Алън. Художникът-постановчикът Уин Томас също получи статуетка, отбелязваща цялостното му творчество.