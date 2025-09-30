Марго Роби призна, че страда от синдром на самозванеца

Успешната актриса Марго Роби сподели, че страда от синдрома на самозванеца и се притеснява, че бляскавата ѝ кариера може да изчезне за миг.
„Има ли момент, когато съм си помислила, че всичко вече е наред? Не, мисля, че всеки път си казвам: „О, Боже, всичко ще ми бъде отнето, няма да мога да го направя отново, това е за последен път. Всеки път изпадам в пълна криза на вярата: „Какво правя?“ Всеки път се паникьосвам. Разбира се, че ми пука много“, сподели Роби пред вестник „Дейли мирър“, цитирана от БГНЕС.
Марго добавя, че е толкова притеснена да не загуби кариерата си в Холивуд, че е отказала възможността да използва родния си австралийски акцент за ролята си заедно с с Колин Фарел във филма „A Big Bold Beautiful Journey“.
„Знаете ли? Нашият режисьор всъщност каза: „Искаш ли да го направиш с австралийския си акцент?“, разказа филмовата звезда.
„Отдавна не съм играла с австралийския си акцент и се страхувам, че вече не знам как се прави. Не съм го правила от „Съседи“ насам и сега ми се струва, че използвам акцентите, за да се скрия в ролята“, добави актрисата.
Синдромът на самозванеца (на англ. impostor syndrome) е психологически феномен, при който човек не вярва в собствените си способности, успехи или компетентност, въпреки че има реални постижения. Това може да доведе до може да доведе до тревожност, стрес или перфекционизъм.
