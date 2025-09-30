Марго Роби призна, че страда от синдром на самозванеца

OFFNews 30 септември 2025 в 14:15 560 3
Марго Роби

Снимка БГНЕС
Марго Роби

Успешната актриса Марго Роби сподели, че страда от синдрома на самозванеца и се притеснява, че бляскавата ѝ кариера може да изчезне за миг.

„Има ли момент, когато съм си помислила, че всичко вече е наред? Не, мисля, че всеки път си казвам: „О, Боже, всичко ще ми бъде отнето, няма да мога да го направя отново, това е за последен път. Всеки път изпадам в пълна криза на вярата: „Какво правя?“ Всеки път се паникьосвам. Разбира се, че ми пука много“, сподели Роби пред вестник „Дейли мирър“, цитирана от БГНЕС.

Марго добавя, че е толкова притеснена да не загуби кариерата си в Холивуд, че е отказала възможността да използва родния си австралийски акцент за ролята си заедно с с Колин Фарел във филма „A Big Bold Beautiful Journey“.

„Знаете ли? Нашият режисьор всъщност каза: „Искаш ли да го направиш с австралийския си акцент?“, разказа филмовата звезда.

„Отдавна не съм играла с австралийския си акцент и се страхувам, че вече не знам как се прави. Не съм го правила от „Съседи“ насам и сега ми се струва, че използвам акцентите, за да се скрия в ролята“, добави актрисата.

Синдромът на самозванеца (на англ. impostor syndrome) е психологически феномен, при който човек не вярва в собствените си способности, успехи или компетентност, въпреки че има реални постижения. Това може да доведе до може да доведе до тревожност, стрес или перфекционизъм.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -7100

    3

    Gunteer

    30.09 2025 в 14:42

    -0
    +0
    Незначителен червей, точно!

    500

    2

    Незначителен червей

    30.09 2025 в 14:32

    -0
    +0
    Gunteer ,абсолютно съм съгласен със теб. Това момиче е голям талант ,много добре знае какво и как да го направи. Отделно е една от малкото независимо актриси със собствена агенция и т.н. Явно това интервю е ,да покаже на тълпата-клетници така наречената Публика ,че и тя е като тях. Но не е!!! Ама бизнес какво да го правиш.

    -7100

    1

    Gunteer

    30.09 2025 в 14:23

    -0
    +1
    Това са пълни глупости. Тя си мисли, че страда, но действията й реално показват, че не старада. Просто днес е модерно всеки да си мисли, че страда от нещо. В такива случаи като нейния е всъщност синдрома на бързия успех, не на самозванеца! Тези със синдрома на самозванеца са крайно неуверени, то това си е съществена характеристика. И защото са неуверени, не предприемат лесно действия, имат от много висока до парализираща степен на тревожност и действително се нуждаят от терапия, а тя прави филм след филм, участва къде ли не, никакъв синдром на самозванеца няма.
     
    X

    Зарков: БСП и ИТН се страхуват от избори и се нуждаят от това правителство повече, отколкото то от тях