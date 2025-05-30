Възраждане за кризата в пернишката болница: Успешен директор беше сменен с човек на ГЕРБ

Кризата в пернишката многопрофилна болница "Рахила Ангелова" е следствие от дефицита на медицински специалисти и смяната на дългогодишния успешен директор с партийно назначение от ГЕРБ. Това заявиха от "Възраждане" в декларация в Народното събрание, предаде БТА.

Тя беше прочетена от трибуната на Народното събрание от депутата от парламентарната група Димо Дренчев. Ставащото в Перник се случва и ще се случва навсякъде в България, предупреди той.

Дренчев припомни, че в края на април началникът на акушеро-гинекологичното отделение в пернишката болница е обявил, че то спира работа заради липса на персонал, като спешните случаи и родилките ще се налага да пътуват до София или до други градове. Става въпрос за единственото родилно отделение в област със 110 хиляди души население, в която са се родили 676 деца миналата година, отбеляза депутатът.

Макар разстоянието от Перник до София да не изглежда толкова голямо, то от пернишките общини, които са на сръбската граница като Земен и Трън, разстоянието до центъра на София е 90 км и дори при хубаво време пътят отнема най-малко час, който може да бъде фатален при започнало раждане, посочи Дренчев.

Освен липсата на специалисти по здравни грижи, в случая има и един втори пласт – дългогодишният директор на болницата беше сменен с чисто партийно назначение, човек от листите на ГЕРБ. Предишният директор имаше подкрепата на лекарите и персонала и след смяната му много от тях подадоха оставки, с което бе застрашено съществуването на болницата изобщо. Новият директор е назначен след режисиран специално за него конкурс, в който той беше единственият допуснат до финала кандидат, каза депутатът.

Той отбеляза, че проблемите в АГ отделението са предшествани от такива в педиатрията, а неврологичното отделение също е пред закриване. Затова, по думите му, в общината се заговорило за предната смяна на директора на болницата.

"От вчера оставката на директора е факт, някой друг ще трябва да вади горещия картоф. Но в състояние ли сегашната оплетена в зависимости коалиция да проведе честен конкурс и да избере добър професионалист и почтен човек начело на която и да е институция. Отговорът е категорично не. Те ще поправят своята грешка с нова грешка", коментира Дренчев.

Той посочи, че е нормално медицинските специалисти да напускат, когато могат да практикуват свободно професията си в България, Дания или в Германия, но в България трудът им се заплаща шест пъти по-ниско. Като процент от разходите за здравеопазване, разходите за труд на лекари, сестри и санитари в България трябва да е много над средноевропейските нива, за да се противодейства на тенденцията за изтичане навън на здравните ни специалисти, посочи депутатът от "Възраждане".

В заключение Дренчев предложи тези 302 хиляди лева, които Министерството на околната среда и водите ще даде тази година за затваряне на дупката в озоновия слой, да бъдат пренасочени към родилното отделение в Перник и по този начин проблемът с възнагражденията да бъде решен тотално.

В реакция по казуса от Министерството на здравеопазването обясниха, че ведомството не осъществява прякото управление на кадровия ресурс в болниците в страната. "Всяко лечебно заведение разполага със собствен орган на управление – изпълнителен директор и Съвет на директорите, които носят отговорност за организацията и функционирането на структурите, включително кадровата обезпеченост", посочиха от МЗ.

По-късно от министерството обявиха, че вече е стартирана процедурата за избор на нов директор.