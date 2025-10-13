Роботизираните операции във фокуса на конгрес във Варна

„Минимално-инвазивните робот асистирани оперативни интервенции се развиват бурно в последните години и се практикуват във все повече центрове в България. Те преобразяват съвременната хирургическа практика.“

Това заяви президентът на организационния комитет на XIX-тия Международен конгрес по колопроктология проф. д-р Никола Колев – Ръководител на Катедрата по хирургия в МУ-Варна по време на форума.

Над 400 специалисти от цял свят се събраха във Варна на XIX Международен конгрес по колопроктология, който тази година постави акцент върху най-новите постижения в диагностиката и лечението на заболяванията на дебелото черво и ректума. Форумът, който се проведе от 9 до 11 октомври 2025г., очерта ясно новото лице на медицината – изкуствен интелект, миниинвазивна хирургия и персонализиран подход към пациента.

В рамките на няколко дни водещи хирурзи, онколози и учени от Европа и Америка представиха научни доклади, посветени на иновациите в колопроктологията. Особен интерес предизвикаха изследвания на колоректалните онкологични и възпалителни заболявания на храносмилателния тракт, които дават надежда за по-ранна диагностика и по-ефективно лечение, както и темите, свързани с хирургия на жлъчка и черен дроб.



"Изкуственият интелект не може да замени хирурга, но му дава нови очи – възможност да вижда отвъд очевидното“, коментира проф. д-р Джон Морисън от университетския медицински научен център в Луизиана, Ню Джърси, който има значим принос за развитието на лапароскопската и минималноинвазивната хирургия.

Всички водещи специалисти акцентираха върху ролята на роботизираната и лапароскопската хирургия в съвременната медицина, като обясниха, че миниинвазивните техники не само съкращават възстановяването, но и значително подобряват качеството на живот. Те коментираха, че това е най-голямата крачка напред в хирургията за последните десетилетия.“

Организаторите и участниците определиха форума като важна платформа за обмен на опит и идеи, които ще допринесат за развитието на съвременната медицина и подобряване качеството на живот на пациентите по целия свят.



