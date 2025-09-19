Кенеди иска 4-валентната ваксина за шарки да се раздели на 2

Ексклузивно Отвод: Съдия Георги Ушев не иска да гледа мярката на Благомир Коцев

Робърт Ф. Кенеди

Робърт Ф. Кенеди

Избраният от министъра на здравеопазването на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши консултативен комитет по ваксинациите препоръча на Центровете за контрол и превенция на заболяванията да приемат нови ограничения за комбинираната ваксина, която предпазва от варицела, морбили, паротит и рубеола, съобщи Си Ен Би Си.

Комитетът препоръчва ваксината, известна като MMRV, да не се прилага преди 4-годишна възраст и децата в тази възрастова група вместо това да получават отделни ваксини - една срещу морбили, паротит, рубиола и друга срещу варицела. Гласуването беше 8-3, с един въздържал се.

Консултативният комитет по имунизационни практики отложи очакваното гласуване относно ваксините срещу хепатит B, прилагани на кърмачета в деня на раждането им. В петък - когато ще се обсъждат и ваксините срещу COVID-19 - се очаква да реши дали да препоръча някои бебета да изчакат един месец за тези ваксини.

Комисията отправя препоръки към директорите на Центровете за превенция и контрол на заболяванията (CDC) как трябва да се използват вече одобрени ваксини. 

Здравните експерти се опасяват, че гласуванията ще породят напрежение сред родителите. Още преди да приеме поста министър на здравеопазването Кенеди-младши е известен с антиваксърските си настроения и с предложенията за промени в националния имунизационен календар. С встъпването си в длъжност той смени голяма част от членовете на Консултативния комитет по ваксинациите, като назначи в него свои съмишленици.

    Georg Ots

    19.09 2025 в 15:14

    Не знам как тук се позволяват коментари като предния, който може да се тълкува като подстрекателство към насилие или убийство, особено в контекста на политическа реч и спрямо известна фамилия.

    От друга стрна, предложението на комитета е доста разумно предвид, че много от обратните реакции на ваксините идват от прилагането им в твърде ранна възраст и от събирането на няколко в една.

    Far Rider

    19.09 2025 в 13:36

    Целият клан Кенеди са за ликвидация. Както направиха с първите двама.
     
