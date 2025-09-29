ВАС не видя нередност при достъпа на МВР до данните от тол камерите

Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата срещу достъпа на МВР до е-системата на Агенция "Пътна инфраструктура", с който вече се налагат глоби за превишена средна скорост по записи от тол камерите, и прекрати делото, съобщи "Лекс".

Решението обаче не е окончателно и може да се обжалва.

През лятото парламентът прие промени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП), но отложи за 7 септември 2025 г. момента, от който камерите ще следят и за средна скорост. От юли пък тол камерите снимат нарушителите, които карат в аварийните ленти на магистралите. От 7 февруари 2026 г. трябва да влезе в сила поправката в ЗДвП, с която камерите ще следят и за шофьори без застраховка "Гражданска отговорност".

Всички тези нови текстове в закона са свързани с достъпа на МВР до електронната система и данните от камерите на АПИ, а те са описани подробно в инструкция от 16 април 2020 г. В нея са разписани правилата за обмен на информация и достъп до информационни системи за контрол и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси, между АПИ, МВР и агенция „Митници“.

Адвокат Полина Велчева оспори във ВАС именно основните текстове в тази инструкция, които се отнасят до достъпа на МВР до данните от камерите на АПИ. И поискаха ВАС да ги обяви за нищожни и евентуално за незаконосъобразни.

Става дума за чл. 8 от инструкцията, в чиято ал.1 се казва, че с цел установяване на извършени нарушения по ЗДвП и Кодекса за застраховането, АПИ осигурява на информационните системи на МВР достъп до данните за преминали пътни превозни средства (ППС) през зоната на мониторинг на стационарни и/или мобилни контролни единици.

Оспорено е и Приложение № 2 към чл. 8, ал. 4, в което е описан обхватът на данни за преминали превозни средства през зоната на мониторинг на АПИ, предоставяни на МВР.

Аргументът на адвоката е, че разпоредбите са нищожни, тъй като към момента на издаването им, единствената допустима цел, за която АПИ може да предоставя данни на МВР, е за установено неплащане на пътни такси в чл. 10 от Закона за пътищата, а не за всякакви нарушения, както допуска чл. 8 от инструкцията. Освен това се нарушава правото на личен живот, а всяко негово ограничение следва да бъде предвидено в закон, а не в нормативен акт от ранга на инструкция.

Върховни съдии обаче приемат, че оспорените от Велчева разпоредби "не засягат и не застрашават права, свободи или законни интереси на жалбоподателя, както и не създават възможност за бъдещо такова засягане по начина, по който това е мотивирано в жалбата и с което се обосновава правен интерес от оспорването".

"Възможността за събиране на данни за преминали пътни превозни средства през зоната за мониторинг на стационарни и/или мобилни контролни единици при използването на републиканската платена пътна мрежа със собствено или чуждо пътно превозно средство не нарушава правото на неприкосновеност на личния живот на жалбоподателя", заявява ВАС.

Снимки или видеозапис от преминаването на колата през зоната за мониторинг се предоставят едва при установено нарушение, допълват върховните магистрати.