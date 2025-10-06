Сарафов: Прокуратурата на всяка страна е гръбнакът и сърцето на правовата държава

Прокуратурата във всяка страна е гръбнак на правовата държава. В България прокуратурата играе ключова роля не само в наказателното правосъдие, но и в опазването на обществения интерес.
Това обяви Борислав Сарафов при откриването на балканска среща на главните прокурори в София. На откриването дойдоха премиерът Росен Желязков и правосъдният министър Георги Георгиев, което мнозина тълкуваха като негласна подкрепа за Сарафов след решението на Върховния касационен съд, че той не е главен прокурор след 21 юли. Миналата седмица и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов го подкрепи, като обяви, че според него Сарафов е и.ф. главен прокурор.
Върховните магистрати обявиха, че промените в Закона за съдебната власт, според които и.ф. не може да остане на поста за повече от 6 месеца, трябва да се спазват. При Борислав Сарафов този срок изтече именно на 21 юли. Прокурорската колегия на ВСС обаче смята, че срокът не се отнася за Сарафов, тъй като той е заварено положение.
Вчера Съюзът на съдиите в България директно го призоваха да подаде оставка. Иначе "компетентните държавни органи следва да упражнят своите правомощия по Конституция, за да предизвикат отстраняването му и да защитят конституционно установения правен ред".
Днес Сарафов не коментира становището на Наказателната колегия на ВКС. Вместо това наблегна на сътрудничеството и борбата с трансграничната престъпност.
"Прокуратурата наистина е сърцето на правовата държава. Именно затова ние сме длъжни да го поддържаме здраво, независимо и активно. Балканите днес не са място на напрежение и противопоставяне, напротив – нашият общ дом е сигурен и в него върховен господар е само законът", заяви Сарафов.
2973
3
06.10 2025 в 18:10
6764
2
06.10 2025 в 17:38
А според мен, България само на хартия е правова държава.
В България прокуратурата играе ключова роля не само в наказателното кривосъдие над редовите българи и фирми, но играе ключова роля и в опазването на мафиотския интерес вместо на обществения.
142
1
06.10 2025 в 17:25
