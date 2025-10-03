Василев: Сарафов е в ролята на клошар, харчещ милиард годишно. Борисов: Сарафов е законен гл. прокурор

"Продължаваме промяната - Демократична България" сезира Агенцията за държавна финансова инспекция за незаконно разписване на заплати на прокурорите, разписани с подписа на и.ф. гл. прокурор Борислав Сарафов от 21 юли насам.

"Имаме криза в съдебната власт след вчерашното решение на Конституционния съд", заяви в кулоарите на Народното събрание тази сутрин лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. Вчера Върховният касационен съд (ВКС) обяви Борислав Сарафов за незаконен главен прокурор, който няма право да сезира ВКС. В две разпореждания съдът приема, че след 21 юли 2025 г. той изпълнява функцията без да има право на това.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов призова правосъдния министър Георги Георгиев да свика Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) и да се започне процедура по избор на нов състав на ВСС.

Лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев посочи, че в момента прокурорите не могат да си получаван заплатите:

"Всеки подпис на Сарафов е незаконен след 21 юли. Всеки фиш, бонус и нареждане на заплати е незаконно. Сигнализираме АДФИ, СГП и разследващия прокурор, защото в момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 милиард на година за прокуратурата. Това е, което ни каза съдът."

Преди това в кулоарите лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че "не коментира съдии и прокурори, защото те са независими". На въпрос законен и.ф. гл. прокурор ли е Борислав Сарафов отговори: "Аз мисля, че е законен."

Бойко Борисов коментира, че депутатите от опозицията не искат да се регистрират в пленарна зала за кворум и го правят чак на третия път, "за да вземат надницата" и подчерта: "Камо ли да съберем 160 гласа за избор на членове на ВСС."