ВКС обяви Сарафов за незаконен главен прокурор (допълнена)

Върховният касационен съд обяви Борислав Сарафов за незаконен главен прокурор, който няма право да сезира ВКС. В две разпореждания съдът приема, че след 21 юли 2025 г. той изпълнява функцията без да има право на това.

Разпорежданията са на зам.-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия и едно на председателя на Второ наказателно отделение. С тях се отказва образуването на производства по депозирани искания от и.ф. обвинител №1 за възобновяване на наказателни дела, посочват от съда.

Сегашното решение на ВКС влиза в колизия с постановеното от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 9 юли т.г. Сарафов да остане на поста и след 21 юли 2025 г., тъй като ограничението от 6 месеца не се отнася за него, защото е заварено положение.

Прокурорската колегия не се съобрази с последните промени в Закона за съдебната власт, приети в началото на годината, според които "при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите".

ВКС обаче отхвърля постановеното от прокурорите и посочва мотивите си:

"Актът на назначаването на Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор е влязъл в сила, част е от правния мир като неотменен и се изпълнява и понастоящем. Стабилността на индивидуалния административен акт за определяне на и. ф. главен прокурор от 16.06.2023 г. не е противопоставима на правните последици на новата норма на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ. Действието на тази законова разпоредба е такова, че с изтичането на предвидения в нея срок актуалният към влизането ѝ в сила и. ф. главен прокурор Сарафов не може да изпълнява функциите, за които е бил определен с решение на Прокурорската колегия на ВСС", са категорични върховните съдии.

ВКС изтъква, че разпоредбата има т. нар. несъщинско обратно действие върху заварени правоотношения, което означава, че законът се интересува от това да регулира отношенията оттук нататък, като не преурежда случаите за назад, приемайки установените дотогава отношения.

"Нововъведеният правен режим преурежа за в бъдеще заварени правоотношения, които не са приключили (несъщинска ретроактивност), за разлика от същинската ретроактивност (Решение № 5/11.05.2017 г. на Конституционния съд). Нормата запазва юридическия характер на факта, който се е реализирал преди нейното влизане в сила (определянето на и. ф. главен прокурор), но преурежда неговите правни последици", допълват от ВКС.

И изрично се подчертава, че в конкретния случай със Сарафов се налага извод, че лицето, което към момента на влизането ѝ в сила е определено да изпълнява функциите на главен прокурор, с изтичане на предвидените шест месеца от момента на влизането ѝ в сила, занапред не може да изпълнява тези функции".

С тези съображения на 18 септември 2025 г. Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС е приело решение, че правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват по силата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на тази разпоредба, поради което искане за възобновяване на наказателно дело, подадено от и. ф. главен прокурор след 21 юли 2025 г., не съставлява валидно сезиране на Наказателната колегия на ВКС.

"В този смисъл не може да се приеме наличие на активна легитимация на и. ф. главен прокурор да подаде искане за възобновяване. В случая лицето, подало искането за възобновяване – изпълняващ функциите главен прокурор, макар формално да попада сред кръга лица по чл. 420, ал. 1 от НПК, не може да осъществява това правомощие съобразно посочената законодателна промяна по чл. 173, ал. 15 от ЗСВ", обобщава Наказателната колегия.

Борислав Сарафов е и.ф. главен прокурор над 2 г. Това стана след уволнението на Иван Гешев през 2023 г., отстранен за уронване престижа на съдебната власт. По-късно парламентът прие промените в Закона за съдебната власт, но все още не е избрал своите представители във ВСС, който също е с отдавна изтекъл мандат. Подобен е и случаят с ръководителя на Върховния административен съд Георги Чолаков. Преди време ВАС върна топката на ВСС той да определи кой да го замести.

Отговорът на прокуратурата не закъсня.

"Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС. Актът на Наказателната колегия на ВКС ощетява потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяване на делата", изтъкнаха от държавното обвинение.

И допълват, че решението на ВКС не ощетява Сарафов, а пострадалите по наказателни дела, вкл. решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването на гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в Слънчев бряг.