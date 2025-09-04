Съдът пусна мъжа, обвинен за палежа в 'Кръстова вада'. Бил с психични проблеми

Апелативен съд – София отмени ареста и незабавно освободи от ареста мъжът, обвинен, че е подпалил треви и храсти в столичния кв. "Кръстова вада", с което е застрашил живота на хората от квартала и част от тях бяха евакуирани.
Психиатрично становище, което защитата му внесе по делото, показва, че към момента на деянието той не е съзнавал свойството и значението на извършеното и поведението му е било изцяло болестно.
Според съда прокуратурата е разполагала с данни за психичното състояние на обвиняемия и въпреки това е внесла искане за задържане, а не за настаняване в лечебно заведение.
Тъй като съдът не е компетентен да започне процедура по налагане на принудителни медицински мерки, постанови да бъде изпратен препис от протокола, както и копие от психиатричното становище на СГП и СРП.
Определението на САС е окончателно и не подлежи на жалба или протест.
Палежът се случи на 24 август.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2000
1
04.09 2025 в 14:46
Поредна катастрофа с АТВ: Мъж загина в Пловдив, блъсна се в гараж
Голям срив на Гугъл (ОБНОВЕНА)
Учителят, обвинен в педофилия, бил предупреждаван от училището, но продължил (допълнена)
Кошмар в Лисабон: Най-малко 15 загинали при катастрофа на легендарен фуникуляр (снимки)
Тръмп: Украйна и Русия още не са готови за мир, но ние ще го постигнем