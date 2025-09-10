Помощник-нотариус и ЧСИ са предложени за наказание заради престъпна схема

Помощник-нотариус и частен съдебен изпълнител (ЧСИ) са предложени за наказание заради схема, довела до запор на 5 млн. лв. на водеща мултинационална компания. Правосъдният министър Георги Георгиев даде подробности за случая, за който е получил сигнал през юни.

Дружеството изгражда завод за 60 млн. евро в Плевен и дава поминък на 90 служители. То го е сезирало за евентуални нарушения и престъпления, които могат да доведат до незаконно отнемане на близо 5 млн. лв., блокирани по сметките му.

Георгиев обясни, че схемата е "изключително сложна" и е измислена от хора със солидни юридически познания.

На 18 март 2025 г. пред помощник-нотариус в София се явява едно лице, което е бивш управител на компанията инвеститор. Той се сеща, че преди 2 г. подписал договор за доставка, по силата на който представляваната от него компания се задължава за неустойка от 3,5 млн. лв. Човекът, внезапно осенен, отива при помощник-нотариуса, но не сам - друга фирма, която трябва да вземе неустойката.

"Едни добри хора, които решават да поръчителстват на мултимилиардната международна компания, по-точно да станат солидарен длъжник по договора. Двете последни компании са представлявани от управителите си, но дружеството, спрямо което е направен опит за измама, е представлявано от човек, който не е негов управител от 2 г. Въпреки това помощник-нотариусът заверява това споразумение, а в последствие по силата тази заверка съдът издава и заповед за незабавно изпълнение", посочи министърът.

Две седмици по-късно, след нов проблясък на паметта и отново заверка от помощник-нотариуса на друг документ, с който бившият управител изключително щедро и наивно дава пълномощно на новия си солидарен длъжник да представлява компанията инвеститор. А междувременно фирмата солидарен длъжник премества адреса си на управление в Козлодуй.

"Дружеството кредитор се обръща към Районния съд в Козлодуй и след отвод на двама съдии поради заболяване, трети издава заповед за незабавно изпълнение, въз основа на която в последствие ЧСИ запорира 5 млн. лв. по сметките на компанията инвеститор. Благодарение на възложените от нас проверки и най-вече на инстанционния контрол, Окръжният съд във Враца отмени акта на РС-Козлодуй и се стигна до пълното освобождаване на сумата, която бе блокирана няколко месеца“, разказа Георгиев.

ЧСИ-то е направил 7 нарушения. Предложението е той да бъде наказан с предупреждение за лишаване от правоспособност.

За помощник-нотариуса министърът иска отнемане на правоспособност за 3 г.

„Разчитам на реални и ефективни действия от двете камари – да е ясно, че хора, които не спазват правилата и закона, ще бъдат наказани, за да може да се защитят честта и достойнството на тези две гилдии“, изтъкна Георги Георгиев.

Той определи случая за изключително скандален и притеснителен, но подчерта, че инстанционният контрол е сработил.

Резултатите от проверките на правосъдното министерство ще бъдат изпратени не само на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов за търсене на наказателна отговорност, ако се установи престъпление, но и на председателите на окръжните съдилища в цялата страна, за да обсъдят на общи събрания с районните съдии практиката, за да допускат грешки.