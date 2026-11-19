Британският премиер Анди Бърнам се е съгласил значително да намали таксите за обучение на европейските студенти, които в момента достигат близо 50 000 долара годишно.

Това е част от споразумение с ЕС, което се очаква да бъде подписано в Брюксел по-късно тази седмица, съобщи британският вестник „Телеграф“.

Според проект на британско изявление, с който изданието се е запознало, преговарящите от Обединеното кралство предлагат таксите да бъдат значително намалени спрямо сегашните 49 940 долара годишно или да бъдат изравнени с тези за британските студенти - 13 100 долара годишно.

В проекта се посочва: „ЕС и Обединеното кралство ще работят за постигането на допълнително споразумение към Споразумението за търговия и сътрудничество, предвиждащо значително намаляване на таксите за обучение на студентите от ЕС във Великобритания и на британските студенти в ЕС или равнопоставеното им третиране с местните студенти“.

В предишен проект, изготвен от преговарящите на ЕС, ясно се посочва, че Брюксел настоява студентите от Съюза, обучаващи се във Великобритания, да получават „равнопоставено третиране“.

След Брекзит студентите от ЕС плащат такси за чуждестранни студенти, а не тези, които се прилагат за британските граждани.

Очакваното споразумение идва преди срещата на върха ЕС–Великобритания, която ще се проведе в петък в Брюксел. Тя ще провери готовността на двете страни да задълбочат отношенията си след Брекзит.

Сред основните теми в дневния ред са възможни договорености за търговията с храни, младежката мобилност, енергийното сътрудничество и въглеродните пазари.

На референдума за Брекзит през 2016 г. мнозинството от британските избиратели подкрепи напускането на ЕС. Обединеното кралство и Съюзът подписаха споразумението за оттегляне на 24 януари 2020 г., а Великобритания официално напусна блока на 31 януари същата година.

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