Русия е склонна на сделка - намаляване на военния си контингент в Калининградска област и Беларус срещу отказ на НАТО да разполага войски в държавите, приети в алианса след 1997 г., съобщи Bloomberg с позоваване на свои източници.

Не е ясно обаче какво точно се има предвид под „съкращаване на присъствието“. Преди време немският таблоид Bild написа, че на преговорите в Абу Даби руската делегация е предложила да изведе ядрените оръжия от Беларус и да не разполага там ракети със среден обсег. Вероятно става дума за комплекса „Орешник“, който Русия, според ТАСС, е поставила на бойно дежурство в Беларус.

Според The New York Times Русия предлага да се изгради нова архитектура на европейската сигурност, тоест Европа да бъде разделена по модела на Варшавския договор от времето на Студената война. Това са начални предложения и Путин е готов да преговаря по тях.

НАТО трябва да се откаже от разширяване и военна дейност в Украйна, Източна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия, гласи друго предложение.

Путин иска също алиансът да се върне към границите от 1997 г., което значи да изведе войските си от Естония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Унгария, Полша, България, Румъния, Словения, Хърватия, Албания, Черна гора, Северна Македония, Швеция и Финландия.

Освен това настоява Франция и Великобритания да не използват ядрените си оръжия за отбрана на Европа.

Източниците на Bloomberg казват, че пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп — Стив Уиткоф и Джаред Кушнер — се опитват да окажат натиск върху руската и украинската страна при обсъждането на устройството на Европа след края на войната в Украйна.

Те имат различен подход: както по-рано разказа Володимир Зеленски и сега потвърждава Bloomberg, Вашингтон е попитал Киев дали е готов да отстъпи Донбас в замяна на членство в НАТО.

Засега Европа не е поканена на масата за преговори. Утре, докато Путин и Тръмп участват в тристранна среща с китайския президент Си Цзинпин, пратениците на Белия дом ще разговарят отделно с европейци и украинци в Берлин.

Точните дати на бъдещите тристранни срещи за Украйна не са определени. Някои източници на Bloomberg отбелязват, че Путин може да си играе за печелене на време до изборите във Франция през 2027 г., когато на власт може да дойде приятелска към Русия десница.

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