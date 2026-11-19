Съдии в Конституционния съд на Полша гласуваха да свалят съдебния имунитет на отстранения от длъжност негов председател, проправяйки пътя за повдигане на наказателни обвинения от прокуратурата на фона на задълбочаваща се конституционна криза.

Отстраненият председател на Конституционния трибунал Богдан Швьончковски е в центъра на спор за ръководството на съда, предаде БГНЕС.

Решението на съдиите изостря политическия конфликт в Полша, в който правителството на центристкия премиер Доналд Туск и дясната опозиция си разменят обвинения в нарушаване на конституционните норми, върховенството на закона и демократичните стандарти.

Швьончковски, смятан за политически близък до основната дясна опозиционна партия „Право и справедливост“ (PiS), отрича да е извършил нарушения и определи решението на съдиите като „незаконно“.

Макар съдиите да свалиха имунитета му по четири обвинения, те не дадоха съгласие той да бъде задържан и арестуван преди съдебния процес. Те също така разрешиха на отстранения му заместник Бартоомей Сохански да бъде подведен под наказателна отговорност.

Искането за сваляне на имунитета на Швьончковски беше внесено от министъра на правосъдието и главен прокурор на Полша Валдемар Журек. В публикация в платформата X в сряда той заяви: „Прокуратурата вече може да повдигне обвинения. Никой не е над закона“.

Конституционният трибунал е в центъра на политическа и правна криза от 2015 г., когато PiS дойде на власт и оспори назначенията на съдии, направени от предишния парламент. Кризата отново се изостри, след като консервативният президент Карол Навроцки, съюзник на PiS, отказа да приеме клетвите на петима съдии, избрани от настоящия парламент, в който проевропейската коалиция на Туск има мнозинство.

Впоследствие съдиите положиха клетва пред долната камара на парламента, но Навроцки и дясната опозиция отказват да признаят легитимността им. Прокуратурата обвинява Швьончковски, че е възпрепятствал тези съдии да изпълняват задълженията си.

През октомври Венецианската комисия – консултативен орган по конституционно право към Съвета на Европа – заяви, че полският президент няма правомощия да преразглежда избора на съдии от парламента и трябва незабавно да приеме клетвите им.

Комисията препоръча също съдиите да могат да полагат клетва и без участието на президента, ако той откаже или забави приемането ѝ.

Гласуването за сваляне на имунитета, обявено в сряда, се състоя по-малко от три седмици след като съдия Анна Корвин-Пьотровска отстрани Швьончковски и неговия заместник и пое отговорността за управлението на върховната съдебна институция, която се произнася дали законите съответстват на полската конституция.

Действията ѝ предизвикаха протести на десни демонстранти пред централата на съда във Варшава и остра критика от страна на консервативния президент Навроцки, който обвини правителството в опит да завземе контрола над институцията. Дясната опозиция отказва да признае валидността на последните решения на Трибунала, включително и на последното гласуване за сваляне на имунитета.

Швьончковски беше назначен за председател на Конституционния трибунал през декември 2024 г. от тогавашния президент Анджей Дуда, съюзник на PiS, която управляваше Полша от 2015 до 2023 г.

Преди това той в продължение на шест години беше главен прокурор на Полша по време на управлението на дясното правителство на PiS, чиито мащабни промени в съдебната система предизвикаха критики от европейските институции заради опасения, че подкопават независимостта на съдебната власт и върховенството на закона.

Няколко от обвиненията срещу Швьончковски са свързани с периода, когато е бил главен прокурор.

Прокуратурата го обвинява, че незаконно е преназначил деветима свои подчинени като форма на наказание, разпоредил е нерегламентиран преглед и копиране на материали от наблюдение по дело, свързано със шпионския софтуер „Пегас“, както и че неправомерно е споделил класифицирана информация с високопоставен представител на правителството.

„Пегас“ – мощен инструмент за наблюдение, разработен в Израел – е в центъра на сериозен политически скандал в Полша след твърдения, че по време на управлението на PiS е бил използван за шпиониране на опозиционни политици и други критици на правителството.

Швьончковски е изправен и пред обвинения в злоупотреба с власт във връзка с покупката на системата за разузнавателен анализ „Хермес“. Според прокуратурата тя е придобита без конкурентна процедура за възлагане на обществена поръчка и без надлежна оценка на необходимостта от нея.

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