Шедьовър на Винсент ван Гог беше продаден за рекордните 190,4 млн. долара след спор между продавача и наследниците на предишен еврейски собственик, който се е разделил с картината по време на нацистката епоха, съобщи „Сотбис“.

„Chataigniers en fleurs“ („Цъфнали кестени“), нарисувана през 1890 г. в Овер-сюр-Оаз, Франция, постави нов рекорд за нидерландския постимпресионист и стана най-скъпото произведение, продадено на търг досега през този сезон.

Предишният аукционен рекорд за картина на ван Гог беше 117,2 млн. долара за „Овощна градина с кипариси“, рисувана през 1888 г. и продадена на търг на „Кристис“ в Ню Йорк през ноември 2022 г., пише БГНЕС.

Влиятелният германски издател Самуел Фишер придобива картината в Париж през 1909 г., а семейството му я продава през 1936 г. Неговите наследници по-рано се противопоставиха на продажбата, заявявайки, че семейството на Фишер се е разделило с картината единствено заради финансовите загуби, понесени при нацисткия режим.

Базираният в Берлин адвокат на наследниците Гунар Шнабел призова „Сотбис“ да докаже, че картината е била продадена на пазарната ѝ стойност и че семейството би я продало независимо от политическия контекст.

Семейство Блакие-Ариета придобива картината през 1975 г. и я притежава повече от половин век. Във вторник обаче аукционната къща заяви, че „е постигнато споразумение между семейство Блакие-Ариета и всички законни наследници на Хедвиг и Самуел Фишер относно продажбата на картината на Винсент ван Гог „Chataigniers en fleurs“.

Според „Сотбис“ наследниците на семейство Фишер са заявили, че са „благодарни за доверителните и справедливи преговори и сътрудничеството със „Сотбис“ и семейство Блакие-Ариета, които направиха възможно да бъде признато страданието на семейство Фишер по време на нацистката епоха и да бъде почетена историята на Гизела Берман Фишер в търсенето на справедливост за нейното семейство“.

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