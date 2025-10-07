Върховният комисариат на ООН за бежанците съкрати една трета от персонала си

Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) е съкратил близо 5000 души от персонала си по света тази година заради драстичния спад на очакваното финансиране, съобщи БТА.

Върховният комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди коментира, че това е една четвърт от персонала на ВКБООН.

До юни 2024 г. агенцията на ООН за бежанците имаше постоянен персонал от 15 400 души и още 4400 допълнителни служители в над 130 страни, с което общият им брой беше малко под 20 000.

Взетите мерки са в съответствие с финансовото състояние на ВКБООН. В резултат различни инициативи на ВКБООН вече са прекратени, включително програмите за жертви на изтезания. Хранителна и финансова помощ за бежанците са съкратени.