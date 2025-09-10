Тръмп се прави на интересен в скандала с руските дронове в Полша

OFFNews 10 септември 2025 в 21:05 2931 1
Доналд Тръмп

Снимка Getty Images
Президентът на САЩ Доналд Тръмп

"Защо Русия нарушава въздушното пространство на Полша с дронове? Да започваме!"

Това е небрежният коментар на американския президент Доналд Тръмп на новината на деня. Позицията на Тръмп е публикувана в социалната му мрежа "Трут соушъл".

Тази сутрин полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и на НАТО средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака.

Полският вицепремиер нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а по-късно през деня Варшава поиска свикването на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО.

Полският вицепремиер Кшищоф Гавковски определи случая като "планиран от Русия ход".

    3060

    1

    helper68

    10.09 2025 в 21:21

    -0
    +3
    Перчема зпочва, обаче и той не знае каво, сигурно повече ракетки, иповече парички за ''хамерика.. :)))

    Тръмп за нахлуването на Русия в НАТО: „Започваме!“
    „Какво става с това, че Русия нарушава въздушното пространство на Полша с дронове?“, попита Тръмп в кратка публикация в Truth Social. „Започваме!“
    „Ще разположим още там, ако искат“, каза Тръмп по време на разговорите си с Карол Навроцки. „Но те отдавна искат по-голямо присъствие. Имаме някои страни, които имат повече – не твърде много. Но не, те ще останат в Полша. Ние сме силно обединени с Полша.“
    По-късно Тръмп заяви, че САЩ са „с Полша докрай и ще помогнат на Полша да се защити“.
    Какво обаче означава това след нахлуването на руски дронове, остава неясно. - CNN
     
    X

