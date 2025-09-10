Тръмп се прави на интересен в скандала с руските дронове в Полша

"Защо Русия нарушава въздушното пространство на Полша с дронове? Да започваме!"
Това е небрежният коментар на американския президент Доналд Тръмп на новината на деня. Позицията на Тръмп е публикувана в социалната му мрежа "Трут соушъл".
Тази сутрин полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и на НАТО средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака.
Полският вицепремиер нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а по-късно през деня Варшава поиска свикването на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО.
Полският вицепремиер Кшищоф Гавковски определи случая като "планиран от Русия ход".
10.09 2025 в 21:21
„Какво става с това, че Русия нарушава въздушното пространство на Полша с дронове?“, попита Тръмп в кратка публикация в Truth Social. „Започваме!“
„Ще разположим още там, ако искат“, каза Тръмп по време на разговорите си с Карол Навроцки. „Но те отдавна искат по-голямо присъствие. Имаме някои страни, които имат повече – не твърде много. Но не, те ще останат в Полша. Ние сме силно обединени с Полша.“
По-късно Тръмп заяви, че САЩ са „с Полша докрай и ще помогнат на Полша да се защити“.
Какво обаче означава това след нахлуването на руски дронове, остава неясно. - CNN
