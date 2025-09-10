Тръмп се прави на интересен в скандала с руските дронове в Полша

"Защо Русия нарушава въздушното пространство на Полша с дронове? Да започваме!"

Това е небрежният коментар на американския президент Доналд Тръмп на новината на деня. Позицията на Тръмп е публикувана в социалната му мрежа "Трут соушъл".

Тази сутрин полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и на НАТО средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака.

Полският вицепремиер нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а по-късно през деня Варшава поиска свикването на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО.

Полският вицепремиер Кшищоф Гавковски определи случая като "планиран от Русия ход".