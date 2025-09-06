Тръмп плаши Европа със санкции заради глобата от 3 милиарда за Google

Президентът Доналд Тръмп заплаши снощи да започне търговско разследване, за да "обезсили" това, което той определи като "дискриминационни глоби", налагани от Европейския съюз срещу американски технологични фирми като Google и Apple, съобщи CNBC.

"Не можем да позволим това да се случи с брилянтната и безпрецедентна американска изобретателност и ако това се случи, ще бъда принуден да започна процедура по раздел 301, за да обезсиля несправедливите санкции, налагани на тези американски компании - данъкоплатци", написа Тръмп в своята социална медийна платформа Truth Social.

Процедурата по раздел 301 може да включва тарифи, отмяна на отстъпки по търговски сделки или обвързваща сделка за дадено чуждестранно правителство, за да прекрати поведението си или да компенсира САЩ.

Той отправи заплахата часове, след като Европейската комисия наложи санкция на Google от близо 3 млрд. евро Google в голямо антитръстово дело, съсредоточено върху бизнеса с рекламни технологии на търсачката.

Публикацията на Тръмп дойде и ден, след като той беше домакин на вечеря в Белия дом на група висши технологични ръководители, които се редуваха да хвалят президента.

Главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай благодари на Тръмп, след като по-рано тази седмица американски съдия издаде благоприятно решение по знаковото антитръстово дело срещу Alphabet във връзка с търсачка на компания Chrome. Пичай каза, че оценява "конструктивния диалог" на американската администрация.

В публикацията си в социалната мрежа Тръмп се оплака, че Европа "ефективно взема пари, които иначе биха отишли ​​за американски инвестиции и работни места".

"Това е в допълнение към многото други глоби и данъци, наложени срещу Google и други американски технологични компании. Много несправедливо и американският данъкоплатец няма да го толерира!", написа той.

В последваща публикация от снощи Тръмп изрази твърдение, че Google преди това е платила глоби в размер на 13 милиарда долара за "неверни твърдения и обвинения".

Не е ясно откъде идва тази сума, въпреки че компанията наскоро се сблъска с поредица от солидни регулаторни глоби, отбелязва CNBC.

Той също така разкритикува ЕС за "изстискване" на милиарди долари от компанията Apple под формата на данъци и глоби за предполагаеми антиконкурентни практики.

В публикацията му се твърди, че Apple е била глобена със 17 милиарда долара, но тази сума изглежда включва съдебно решение в Ирландия от 2024 г., с което на компанията е било разпоредено да плати данъци за над 14 милиарда долара.

"Apple трябва да си върне парите!", написа Тръмп.

Президентът на САЩ заяви, че "ще разговаря с Европейския съюз" относно глобите, наложени на компании като Apple Inc. и Google Inc., наричайки ги "несправедливи".

Освен това президентът заяви, че "просто ще каже, че не можете да правите това", добавяйки, че "Европейският съюз ни уважава", защото "ни плаща 950 милиарда долара".

По този повод той заплаши ЕС със санкции, посочвайки, че може да бъде "принуден" да наложи някои търговски контрамерки, съобщава БНР.