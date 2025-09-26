Русия прати в затвора за три години българка заради коментари в интернет

OFFNews 26 септември 2025 в 08:59 1995 3
Кремъл
Кремъл.

Българската гражданка и жителка на Волгоградска област в Русия Росица Георгиева е задържана и осъдена, съобщава руският независим и правозащитен Телеграм канал ОВД-Инфо.

Според информацията срещу Росица Георгиева е образувано дело за "оправдание на тероризма". Повод за тях стават нейни коментари през март и ноември 2024 година под постове за дейността на "Руския доброволчески корпус", воюващ в рамките на украинската армия.

На 9 септември 2025 година съдът във Волгоград я е осъдил на три години затвор в колония от общ режим. Според изданието присъдата все още не е влязла в сила.

Според ОВД - Инфо не е известно кога срещу нея е образувано дело, но през декември м.г. тя е преминала през "серия от арести" като е била два пъти арестувана по административни дела за неподчинение на полицията и дребно хулиганство.

На 9 декември м.г. е била задържана за 13 денонощия, а по второто обвинение е арестувана на 21 декември за още десет денонощия, съобщава БНТ.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    6764

    3

    GB

    26.09 2025 в 09:54

    -0
    +3
    ПатрЕотите бързо ще я защитят пред Путлер и ще я приберат в България на свобода!

    Чакаме светкавични действия.

    3930

    2

    бай Падежко

    26.09 2025 в 09:44

    -0
    +16
    Пишат я, ама има още много да чакаме. Затуй копейките не влизат в парламента.

    17969

    1

    Nick F

    26.09 2025 в 09:21

    -0
    +34
    Чакаме остра декларация от Възраждане в защита на правата на българските граждани. Особено на това за правото на свободно изразяване на мнение.
     
    X

    Бабикян: Ние сме тройкаджиите на последния ред на ЕС. Не може България да изглежда толкова жалко