Русия прати в затвора за три години българка заради коментари в интернет

Българската гражданка и жителка на Волгоградска област в Русия Росица Георгиева е задържана и осъдена, съобщава руският независим и правозащитен Телеграм канал ОВД-Инфо.
Според информацията срещу Росица Георгиева е образувано дело за "оправдание на тероризма". Повод за тях стават нейни коментари през март и ноември 2024 година под постове за дейността на "Руския доброволчески корпус", воюващ в рамките на украинската армия.
На 9 септември 2025 година съдът във Волгоград я е осъдил на три години затвор в колония от общ режим. Според изданието присъдата все още не е влязла в сила.
Според ОВД - Инфо не е известно кога срещу нея е образувано дело, но през декември м.г. тя е преминала през "серия от арести" като е била два пъти арестувана по административни дела за неподчинение на полицията и дребно хулиганство.
На 9 декември м.г. е била задържана за 13 денонощия, а по второто обвинение е арестувана на 21 декември за още десет денонощия, съобщава БНТ.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
6764
3
26.09 2025 в 09:54
Чакаме светкавични действия.
3930
2
26.09 2025 в 09:44
17969
1
26.09 2025 в 09:21
Елена Зеленска: Срещнах се с Мелания. Говорихме си за защитата на децата
Силяновска пред ООН: В договора с България няма разпоредби за конституционни промени
ЕЦБ с безпрецедентен апел: Дръжте пари в брой у дома, за да сте подготвени за големи кризи
Европейски дипломати предупредиха Кремъл за готовност руските самолети във въздуха на НАТО да бъдат сваляни
Зеленски обяви, че си тръгва след края на войната
Елена Зеленска: Срещнах се с Мелания. Говорихме си за защитата на децата
Европейски дипломати предупредиха Кремъл за готовност руските самолети във въздуха на НАТО да бъдат сваляни