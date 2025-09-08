Полицията в Нова Зеландия откри децата на беглеца Том Филипс

Новозеландската полиция откри изчезналите деца на беглеца Том Филипс, който бе убит в западната част на Уайкато след сигнал за кражба, съобщиха световните агенции.
Мъжът изчезна в гора на Северния остров на страната през декември 2021 г., заедно с трите си деца. Оттогава семейството рядко е било забелязвано.
„Едно от децата бе задържано на мястото на инцидента, но другите две деца бяха изчезнали. По-късно те бяха намерени недалеч от мястото на инцидента, в отдалечен къмпинг“, обяви зам. полицейският началник Джил Роджърс.
Децата са били без придружители, когато полицията ги е намерила, и са сътрудничили на властите. При изчезването си те са били на 8, 7 и 5 г.
По време на стрелбата тази сутрин първият полицай, пристигнал на мястото, е бил "атакуван с огнестрелно оръжие от близко разстояние". Полицията е застреляла нападателя, за когото се смята, че е Филипс.
„Раненият полицай вече е претърпял първата от множество операции и остава в болница“, каза още Роджърс.
Така и не стана ясно защо Филип изчезна с децата за първи път през септември 2021 г. Сега, след смъртта му, остават много въпроси без отговори около този случай. Една от версиите е, че е имало спор за попечителство на децата.
