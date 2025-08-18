Натиск: Тръмп сложи пред Зеленски карта на завладените територии (обновена)

OFFNews 18 август 2025 в 21:06 5239 0
Зеленски и Тръмп пред картата

Снимка Скавино, помощник на Тръмп
Зеленски и Тръмп пред картата

В Овалния кабинет, точно срещу фотьойлите на Тръмп и Зеленски, от които даваха пресконференциявта на журналистите, е била поставена голяма карта на Украйна, върху която с розово са били отбелязани окупираните от Русия територии.

Това предава кореспондента на Би Би Си за Северна Америка Антъни Цюрхер. Картата не се видя в кадрите, показани по телевизията.

Тази карта е студено напомняне към украинците в стаята за разположението на силите в тази почти четиригодишна война и би могла да е графичен опит Тръмп да окаже натиск върху Зеленски, за да приеме рзмяна на територии срещу мир, коментира ББС.

Как премина пресконференцията на двамата преди срещата - вижте тук

Малко по-късно помощника на Тръмп Скавино публикува снимка от срещата на Тръмп и Зеленски, на която двамата стоят пред карта на Украйна и окупираните от Русия нейни територии.

Снимката веднага бе препубликувана от ТАСС.

Как Зеленски отговори на намека по време на срещата на Тръмп с европейските лидери - вижте тук

