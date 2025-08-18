Зеленски дойде с костюм, Тръмп го посрещна пред вратата и веднага го хвърли на журналистите

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна облечен в костюм за срещата с Доналд Тръмп в Белия дом. Американския президент го чакаше на вратата. Посрещна го с ръкостискане и го потупа по рамото, след което веднага го вкара на пресконференция.

Посрещането коренно се отличаваше от посрещането на руския президент Путин, на когото Тръмп опъна червен килим и му спести журналистическите въпроси, но все пак беше доста по-приятелско от последната им злополучна среща със Зеленски. Той изглежда си беше научил урока от злополучната последна среща и 6 пъти благодари на Тръмп.

Именно това, че Зеленски не благодарил достатъчно беше единият повод за скандала тогава. Другият беше, че ме носи костюм, а журналистът, който тогава зададе въпроса за костюма и днес беше основния питащ, което предизвика гнева на другите журналисти от далеч по-големи и престижни медии, които не успяха да зададат въпроси.

И Зеленски, и Тръмп бяха много по-умерени и на практика не подсказаха как ще се развият мирните преговори.

Зеленски благодари на съпругата на Тръмп Мелания за нейната загриженост за хилядите отвлечени от Русия деца и й предаде писмо от своята съпруга. Тръмп го взе и почна да се взира в плика, а което Зеленски му каза: "Това не е за Вас, а за съпругата Ви".

Тръмп използва голяма част от пресконференцията за вътрешнополитическа пропаганда. Той каза, че тази война не е негова, а на Джо Байдън, който не е особено умен човек. Не е бил умен и преди 40 г. Финалът на пресконференцията пък се изроди в гневна реч на Тръмп за гласуването по пощата, в отговор на въпрос, отново удобно подаден му от придворния му журналсит, който зададе въпроса за костюма.

Трябва да спрем тази война, трябва да спрем Русия, беше основното послание на Зеленски. Силен президент като Тръмп може да го направи, опита да играе по самолюбието му Зеленски.

Вярвам, че Путин иска мир, пък отговори Тръмп на въпросите защо е посрещнал така руския президент.

Тази война ще свърши, но не мога да кажа кога, беше основното послание на Тръмп.

Той каза, че Америка ще бъде въвлечена в гарантирането на сигурността на Украйна.