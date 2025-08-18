Зеленски дойде с костюм, Тръмп го посрещна пред вратата и веднага го хвърли на журналистите

Владимир Йончев 18 август 2025 в 20:55 3756 5
Доналд Тръмп, Володимир Зеленски

Снимка БТА/АП
Доналд Тръмп и Володимир Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна облечен в костюм за срещата с Доналд Тръмп в Белия дом. Американския президент го чакаше на вратата. Посрещна го с ръкостискане и го потупа по рамото, след което веднага го вкара на пресконференция.

Посрещането коренно се отличаваше от посрещането на руския президент Путин, на когото Тръмп опъна червен килим и му спести журналистическите въпроси, но все пак беше доста по-приятелско от последната им злополучна среща със Зеленски. Той изглежда си беше научил урока от злополучната последна среща и 6 пъти благодари на Тръмп.

Именно това, че Зеленски не благодарил достатъчно беше единият повод за скандала тогава. Другият беше, че ме носи костюм, а журналистът, който тогава зададе въпроса за костюма и днес беше основния питащ, което предизвика гнева на другите журналисти от далеч по-големи и престижни медии, които не успяха да зададат въпроси.

И Зеленски, и Тръмп бяха много по-умерени и на практика не подсказаха как ще се развият мирните преговори.

Зеленски благодари на съпругата на Тръмп Мелания за нейната загриженост за хилядите отвлечени от Русия деца и й предаде писмо от своята съпруга. Тръмп го взе и почна да се взира в плика, а което Зеленски му каза: "Това не е за Вас, а за съпругата Ви".

Тръмп използва голяма част от пресконференцията за вътрешнополитическа пропаганда. Той каза, че тази война не е негова, а на Джо Байдън, който не е особено умен човек. Не е бил умен и преди 40 г. Финалът на пресконференцията пък се изроди в гневна реч на Тръмп за гласуването по пощата, в отговор на въпрос, отново удобно подаден му от придворния му журналсит, който зададе въпроса за костюма.

Трябва да спрем тази война, трябва да спрем Русия, беше основното послание на Зеленски. Силен президент като Тръмп може да го направи, опита да играе по самолюбието му Зеленски. 

Вярвам, че Путин иска мир, пък отговори Тръмп на въпросите защо е посрещнал така руския президент.

Тази война ще свърши, но не мога да кажа кога, беше основното послание на Тръмп.

Той каза, че Америка ще бъде въвлечена в гарантирането на сигурността на Украйна.

Виж още за:

    Владимир Йончев

    Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3055

    5

    helper68

    18.08 2025 в 21:55

    -0
    +0
    за да отврите станицата просто съберете н акрая - .ht ml, не знам защо го разделя при постването на адреса..

    3055

    4

    helper68

    18.08 2025 в 21:53

    -0
    +0
    Зеленски си отмъсти на гаджето на Марджъри Тейлър Грийн заради подигравка с костюм
    Володимир Зеленски се пошегува с костюма на гаджето на Марджъри Тейлър Грийн, Брайън Глен, когато двамата се събраха отново в Белия дом по време на срещата на Доналд Тръмп с украинския президент в понеделник, 18 август. През февруари водещият на „Real America's Voice“, който се среща с конгресменката от MAGA, попита защо г-н Зеленски, който носеше черен пуловер с украинския тризъбец, не носи нещо по-официално в Овалния кабинет. Г-н Глен се извини на г-н Зекенски за закачка в понеделник. Украинският лидер отбеляза, че г-н Глен е в същия костюм, добавяйки: „Аз се преоблякох, ти не си“, преди в стаята да се разнесе смях.
    https://www.independent.co.uk/news/world/europe/trump-zelensky-meeting-ukraine-russia-putin-live-updates-b2809753.ht ml

    3055

    3

    helper68

    18.08 2025 в 21:51

    -0
    +0
    Среща Тръмп-Зеленски на живо: Президентът на САЩ казва, че иска вечен мир, след като украинският лидер се присъединява към него в Овалния кабинет
    https://x.com/WhiteHouse/status/1957507721936400646

    3055

    2

    helper68

    18.08 2025 в 21:44

    -0
    +0
    Не ми се вярва..
    Тръмп не изключва изпращането на американски войски в Украйна като част от мироопазващите усилия: „Ще участваме“
    Президентът Доналд Тръмп отказа да изключи изпращането на американски войници за прилагане на мирно споразумение между Русия и Украйна и заяви, че ще обсъди ангажимента на САЩ за бъдещо уреждане с европейските лидери, които се събраха в Белия дом.

    По време на кратка медийна среща с украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет, Тръмп заяви пред репортери, че както Европа, така и Съединените щати ще участват в осигуряването на следвоенен мир за Украйна, но отказа да каже директно, че американски войски няма да бъдат разположени на място, за да поддържат този мир. - The Independent

    3055

    1

    helper68

    18.08 2025 в 21:39

    -0
    +0
    Едно перчема знае и едно си бае.. Дано не му се получи!

    Тръмп не се бори за мир в Украйна, а управлява победата на Русия - и Европа е обезпокоена - История от Сам Кили
    Нито една висша делегация от европейски лидери не се е събирала за мисия от толкова изключителна важност - разговори с американски президент , който сега изцяло представлява интересите на Русия .

    Доналд Тръмп представлява стратегическите интереси на Русия срещу Украйна , Европа и може би собствената си страна, последователно от встъпването си в длъжност тази година.

    Той ще говори от името на Кремъл , когато се срещне с Володимир Зеленски в Овалния кабинет. И ще репетира тезите на Путин , когато по-късно се срещне със събралите се европейски лидери. - The Independent
     
    X

    Тодор Тагарев във Фронтова линия