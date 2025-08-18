Прекратяване на огъня - преди или след преговорите? Първи различия на срещата на Тръмп с европейските лидери

Владимир Йончев 18 август 2025 в 22:24 1976 3
Срещата на Тръмп и европейските лидери

Снимка Ройтерс
Срещата на Тръмп и европейските лидери

Белият дом допусна камери в залата, в която американския президент Доналд Тръмп посреща европейските лидери. Така цял свят проследи на живо встъпителните думи на Тръмп, Зеленски и европейските лидери.

Макар да се заливаха с любезности, още в тях пролича напрежение и разминаване в някои от приоритетите.

Тръмп даде най-напред думата на шефа на НАТО Марк Рюте и единствено в неговото кратко приветствие не прехвърчаха искри.

Зеленски се възползва максимално от актьорското си майсторство - каза, че гласът му е достатъчно силен, микрофон не му е нужен и се обърна към камерите. Той благодари за конструктивния разговор и под формата на благодарност обърна хитростта на Тръмп срещу него - Зеленски му благодари за картата на окупираните територии, която Тръмп сложи пред него в Овалния кабинет. Това е страхотна карта - точно нея трябва да имаме предвид, каза Зеленски. Зеленски отново благодари на Мелания Тръмп, за ангажимента й да върне отвлечените от Русия украински деца.

Съдбата на всяко едно дете е от значение. За нас е от първостепенно значение всяко едно украинско дете да се върне при родителите си, беше акцентът на изказването на Урсула фон дер Лайен. Тя припомни на Тръмп колко добра сделка е сключил с европейския съюз. Да, страхотна сделка, потвърди Тръмп.

Тръмп с видимо удоволствие даде думата на италианския премиер Мелони, която отдавна е негов поддръжник, но нейното изказване беше от нй-острите. Първото условие за преговори е прекратяване на огъня, каза Мелони. Очевидно можете да разчитате на Италия - както беше от самото начало, ние сме на страната на Украйна, заяви Мелони.

Шест войни препратих, без да има прекратяване на огъня, отвърна й Тръмп. Ако има прекратяване на огъня добре, но по-важен е крайният мир, каза й Тръмп. 

Ако искаме мир, трябва да сме обединени. Въпросът е как всичко това да не се случи отново. Гаранциите за Украйна трябва да са по модела на чл. 5 на НАТО, отвърна Мелони.  

Германският канцлер Мерц беше кратък и доста студен. Не мога да си представя следваща среща, ако няма прекратяване на огъня, каза той.

Френският президент Емануел Макрон каза, че прекратяването на огъня е необходимост и всички лидери поддържат тази идея. Гаранциите за следващите години и десетилетия трябва да включват силна украинска армия и ангажимент на всички, които са на масата.

Британският премиер Киър Стърмър каза, че лидерите около тази маса могат да направят реален прогрес в чувствителната следваща стъпка да дадат реални гаранции за сигурността на Украйна.

Последните няколко думи бяха на финландския президент Александър Стуб.

Тръмп се включваше често с коментари. Той наблегна на важността да се разменят пленници.

Тръмп увери европейските лидери, че Русия ще приеме гаранции за сигурност, но може би с цената на размяна на територии.

Путин е в очакване да му се обадя след срещата, похвали се още Тръмп.

След тези встъпителни думи, срещата продължава при закрити врата.

Продължаваме да следим развитието й.

    Владимир Йончев

    Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.

    Коментари
    helper68

    18.08 2025 в 23:30

    Зеленски казва, че разговорът с Тръмп е бил „много добър“
    Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разговорът му с президента Доналд Тръмп е преминал добре.
    „Мисля, че проведохме много добър разговор с президента Тръмп, много добър. И наистина беше най-добрият, или, извинете, може би най-добрият, който ще бъде в бъдеще“, каза Зеленски пред репортери в понеделник.
    „Говорихме по много чувствителни въпроси. Първият е гаранциите за сигурност и сме много доволни от президента, че всички лидери са тук. Сигурността в Украйна зависи от Съединените щати, от вас и от тези лидери, които са с нас“, добави той.

    Само накрая да не изле пак виновния.. :(

    helper68

    18.08 2025 в 23:20

    Мисля, не мисля, перчема - мога да си представя положителни стъпки, само че за кой не се знае, думите му текат по бързо от мисълта.. :)
    Тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски е вероятна. Тръмп каза: „Мисля, че когато я уговорим, когато я направим – мисля, че ще е кога, а не дали – мисля, че ще видите някои много, наистина положителни стъпки.“
    „Трябва също да обсъдим евентуалните размени на територии, като вземем предвид настоящата линия на контакт“, каза Тръмп, визирайки окупираната от Русия територия.
    „Това означава военната зона, военните линии, които са доста очевидни, всъщност много тъжно е да се гледат, и преговорните позиции“, каза Тръмп.
    В крайна сметка това ще се сведе до потенциални дискусии между Зеленски и Путин, каза Тръмп.
    „Ще измислят нещо“, каза Тръмп.
    https://www.independent.co.uk/news/world/europe/trump-zelensky-meeting-ukraine-russia-putin-live-updates-b2809753.ht ml
    Ма санкции не спомена..

    Комита

    18.08 2025 в 23:04

    Дондьо е достоен кандидат за Нобеловата награда за мир, само че за руZZкий мир... ????
     
