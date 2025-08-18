Прекратяване на огъня - преди или след преговорите? Първи различия на срещата на Тръмп с европейските лидери

Белият дом допусна камери в залата, в която американския президент Доналд Тръмп посреща европейските лидери. Така цял свят проследи на живо встъпителните думи на Тръмп, Зеленски и европейските лидери.
Макар да се заливаха с любезности, още в тях пролича напрежение и разминаване в някои от приоритетите.
Тръмп даде най-напред думата на шефа на НАТО Марк Рюте и единствено в неговото кратко приветствие не прехвърчаха искри.
Зеленски се възползва максимално от актьорското си майсторство - каза, че гласът му е достатъчно силен, микрофон не му е нужен и се обърна към камерите. Той благодари за конструктивния разговор и под формата на благодарност обърна хитростта на Тръмп срещу него - Зеленски му благодари за картата на окупираните територии, която Тръмп сложи пред него в Овалния кабинет. Това е страхотна карта - точно нея трябва да имаме предвид, каза Зеленски. Зеленски отново благодари на Мелания Тръмп, за ангажимента й да върне отвлечените от Русия украински деца.
Съдбата на всяко едно дете е от значение. За нас е от първостепенно значение всяко едно украинско дете да се върне при родителите си, беше акцентът на изказването на Урсула фон дер Лайен. Тя припомни на Тръмп колко добра сделка е сключил с европейския съюз. Да, страхотна сделка, потвърди Тръмп.
Тръмп с видимо удоволствие даде думата на италианския премиер Мелони, която отдавна е негов поддръжник, но нейното изказване беше от нй-острите. Първото условие за преговори е прекратяване на огъня, каза Мелони. Очевидно можете да разчитате на Италия - както беше от самото начало, ние сме на страната на Украйна, заяви Мелони.
Шест войни препратих, без да има прекратяване на огъня, отвърна й Тръмп. Ако има прекратяване на огъня добре, но по-важен е крайният мир, каза й Тръмп.
Ако искаме мир, трябва да сме обединени. Въпросът е как всичко това да не се случи отново. Гаранциите за Украйна трябва да са по модела на чл. 5 на НАТО, отвърна Мелони.
Германският канцлер Мерц беше кратък и доста студен. Не мога да си представя следваща среща, ако няма прекратяване на огъня, каза той.
Френският президент Емануел Макрон каза, че прекратяването на огъня е необходимост и всички лидери поддържат тази идея. Гаранциите за следващите години и десетилетия трябва да включват силна украинска армия и ангажимент на всички, които са на масата.
Британският премиер Киър Стърмър каза, че лидерите около тази маса могат да направят реален прогрес в чувствителната следваща стъпка да дадат реални гаранции за сигурността на Украйна.
Последните няколко думи бяха на финландския президент Александър Стуб.
Тръмп се включваше често с коментари. Той наблегна на важността да се разменят пленници.
Тръмп увери европейските лидери, че Русия ще приеме гаранции за сигурност, но може би с цената на размяна на територии.
Путин е в очакване да му се обадя след срещата, похвали се още Тръмп.
След тези встъпителни думи, срещата продължава при закрити врата.
Продължаваме да следим развитието й.
Владимир Йончев
Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.