Проверка или чадър? Какво не откриха одиторите на МЗ в ''Медицински надзор''

Одитори на здравното министерство не откриха нарушения в усвояването на средствата по Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантациите 2024-2028 г. от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН), за която OFFNews писа в серия от разследвания.

Такова е заключението от вътрешната проверка в ИАМН, разпоредена от министър Силви Кирилов. Одитът бе назначен след публикации на OFFNews за нецелесъобразни разходи по споменатата национална програма.

Как ведомството, ръководено от Иванка Динева, е харчило държавни пари, можете да прочетете тук, тук и тук. Нашето проучване показа, че само за три месеца за популяризиране на донорството са похарчени 430 000 лв. непрозрачно и без видим ефект. А проверка на фактите след запитването ни по Закона за достъп до информация (ЗДОИ) откри, че "Медицински надзор" е платила 360 000 лв. за 4-дневен онлайн курс, организиран от самозван "професор" в център за обучение на дърводелци и маникюристи.

Данните за донорството и трансплантациите у нас не оправдават разточителните разходи по националната програма. През 2023 г. донорските ситуации у нас са 22, през 2024 г. 16, а от началото на 2025 г. до момента – 9. Извършените трансплантации от трупен донор през 2023 г. са 40, за 2024 г. – 32, а от началото на 2025 г. до момента – 18.

По следите на доклада

Според информацията от здравното министерство проверката започва на 3.02.2025 г. и трябваше да приключи до 20 работни дни. След изчакване на обявения от МЗ срок, позовавайки се на правото си по ЗДОИ, ние поискахме да получим доклада от вътрешния одит. От министерството ни отговориха, че не могат да го предоставят, тъй като е изпратен за последващ контрол на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС). До приключване на техните проверки документът "не подлежи на публично обсъждане", обясниха от МЗ.

Допуснахме, че щом две агенции проверяват констатациите на одиторите от Министерство на здравеопазването, вероятно има данни за злоупотреба. Изчакахме и този срок и изпратихме запитване по ЗДОИ до АДФИ, с което искахме да разберем дали и какви нарушения е констатирала.

От отговора на АДФИ разбрахме, че проверка в "Медицински надзор" няма да има, "тъй като в доклада не са установени несъответствия или нарушения". Предвид този отговор OFFNews отново поиска от МЗ резултатите от проверката на Вътрешен одит, позовавайки се на отговора на АДФИ. Този път здравното министерство ни предостави "пълен достъп" до доклада на одиторите си.

Какво установихме ние

Докладът от 66 страници може и да не е установил "несъответствия или нарушения", но при по-внимателен прочит се откриват смущаващи факти и обстоятелства. Прави впечатление например, че в част от случаите сключването на договор за определена услуга и изплащането на съответната сума се извършват в един и същ ден, а изпълнението понякога се бави с месеци. В друг случай фирмата е основана дни преди сключване на договора с ИАМН. Проверка в Търговския регистър на фирмите, които агенцията е ангажирала, показва, че немалка част от тях имат предмет на дейност, който не съответства на поетия ангажимент, или се състоят от един-двама души. Друго, което впечатлява, са уклончивите заключения на АОП, която прехвърля отговорността за обявяване на обществена поръчка на "възложителя" - "Медицински надзор".

Друга констатация е, че по нито едно решение или финансов документ не е посочена отговорност на директорката Иванка Динева. Всяка поръчка и съответната фактура са преминавали през зам.-изпълнителния директор, главния секретар, главния счетоводител, главния юрисконсулт, но не и през изпълнителния директор на агенцията. Натъкнахме се на "техническа грешка", авансови плащания за събития, реализирани през 2025 г., неубедителни обяснения за направени разходи. Открихме и разминаване в данните, които OFFNews e получил по ЗДОИ, и информацията, която е предоставена на одиторите на МЗ. Докладът на Вътрешен одит създава впечатление за безконтролно харчене на бюджетни средства, въпреки че проверяващите твърдят обратното.

Националната програма - дейности и пари

Стартът на инициативите по Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантациите започва със заповед на здравния министър (по това време Галя Кондева) от 25.09.2024 г. С нея на директорката Иванка Динева се възлага изпълнението на заложените дейности.

Освен Плана за действие, който определя задачите за изпълнение, със заповедта се разпорежда предоставянето на средства на Агенцията в размер на 1 106 371 лв. Парите са разпределени по следния начин:

- за ефективно управление и координация на Националната програма - 130 340 лв., от тях са разходвани 39 999,96 лв. за изплатени възнаграждения на 6 регионални координатори по донорство;

- за привличане на вниманието върху донорството - 360 000 лв.;

- за обучение на специалисти в страната и чужбина - 596 031 лв.;

- за разширяване на обхвата на извършваните трансплантации - 10 000 лв.;

- за повишаване капацитета на Националната публична донорска база за стволови клетки и костен мозък - 10 000 лв.

С друга заповед от 17.12. 2024 г. към средствата за популяризиране на донорството са добавени още 100 000 лв. Така крайната сума за пиар и рекламни дейности възлиза на 460 000 лв.

Общият размер на извършените разходи през 2024 г. по Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантациите 2024 г.–2028 г. е 1 073 454,67 лв., при утвърдени 1 206 371 лв. Контролът по изпълнението на заповедите е възложен на доц. д-р Петко Стефановски, по това време зам.-министър на здравеопазването.

В нашата "проверка на проверката" са публикувани само смущаващите данни, свързани с донорството и органната трансплантация.

Трансплантациите у нас: Чернодробните и бъбречните догонват европейските, сърдечните са критични

В името на донорството

Мотошествие и концерт, съвместно с 36 мотоклуба и фондация "Искам бебе" - 12.10.2024 г.

За организиране на това събитие ИАМН сключва договор с „Аугуста С“ ЕООД. Договорът е подписан на 09.10.2024 г., а стойността му е 46 970 лв. Срещу тази сума „Аугуста С“ се ангажира с цялостната организация на събитието от логистиката до договарянето с изпълнителите на концерта. Офертата от управителя на „Аугуста С“ ЕООД е подадена на 04.10.2024 г.

Както става ясно, офертата е подадена дни преди събитието, също толкова бързо е сключен договорът с изпълнителя. Три дни по-късно се провежда концертът. Липсват данни за оферти от други участници. Интересна подробност е, че фирмата е регистрирана на 27.09.2024 г. дни преди да бъде сключен договорът с ИАМН. Неин собственик и управител е Соня Урумова.

Документалният филм

Офертата на „ХАЙ ФИЛМС“ ЕООД за създаване на документален филм в подкрепа на Националната кампания „ДА! За живот!“ е още от 23.08.2024 г., преди да бъдат утвърдени дейностите по програмата и съответните разходи по нея. Според данните от доклада офертите са две - цената на ХАЙ ФИЛМС е 49 460 лв., а на другия участник Деян Недялков - 89 870 лв.

"Медицински надзор" избира по-ниската цена и на 15.10.2024 г. сключва договор с варненската агенция за сватбени видеа „ХАЙ ФИЛМС“ ЕООД. Договорът не предвижда неустойки при неизпълнени задължения на страните.

На същата дата е сключен и втори договор за разпространение в социалните мрежи на документален филм в подкрепа на кампанията „ДА! За живот!“. Стойността на договора е в размер на 22 560 лева без ДДС (27 072 лева с ДДС), а услугата трябва да бъде предоставена в рамките на 6 месеца. И този договор не включва неустойки. Въпреки че не е споменато в договора, Агенцията плаща и разходите на снимачния екип от 1308,55 лв.

Филмът „Да! За живот!“, посветен на донорството и трансплантациите в България, бе удостоен със Специалната награда на президента на Българския Червен кръст, академик Христо Григоров, на 21-вия Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми. Трябва да отбележим, че досега не сме попадали на филма, в която и да било социална мрежа. Успяхме да открием само трейлър.

Донорството в социалните медии

Както отбелязахме в разследването си, въпросното "популяризиране" си приписа създадените в предишни години сайт, Фейсбук и Инстаграм профили, допринесе с Тик-Ток канал и записа три домашни видеа с популярни личности в подкрепа на донорството. Срещу този "обемен" ангажимент „Райт Дирекшън“ ЕООД получава 40 000 лева без ДДС (48 000 лева с ДДС) от бюджета на Програмата.

Изследване за нагласите на българите

Проучването е осъществено от Изследователски Център "Тренд“ ООД с 1000 души по метода "лице в лице". Договорът е сключен на 11.10.2024 г., сумата е изплатена на 06.11.2024 г., а резултатът от изследването е отпечатан на хартиен носител през октомври. Публично бе представен през март 2025 г.

Национална кръгла маса

Резултатите от допитването са представени на т. нар. национална кръгла маса. Тя е подготвена и проведена от „Пъф груп“ ЕООД по договор от 20.12.2024 г. На същата дата е издадена и фактура. Стойността на договора е 20 000 лв. без ДДС (24 000 лв. с ДДС).

Според Търговския регистър „Пъф груп“ ЕООД се занимава с търговия на едро и дребно. Няма данни за финансови показатели и служители, регистрирана е през 2023 г.. На 18.02. 2025 г. с дружеството е сключено допълнително споразумение, с което събитието се отлага за 31.03.2025 г., т. е. към момента на проверката на МЗ то все още не е проведено.

От "Медицински надзор" обясняват закъснението с "невъзможността да бъдат поканени и да бъде осигурено присъствието на всички заинтересовани страни, поради процедурата по сформиране на ново правителство, нови парламентарни комисии и ангажираността на представители на държавата и обществеността."

В отговор на наше запитване по ЗДОИ от ИАМН бе посочено, че кръглата маса, планирана за края на 2024 г. се отлага за януари, тъй като няма свободни зали в София.

''Да! За живот!'' или ''Да! За пари!'': Как за 3 месеца се стопиха 430 хил. лв. за популяризиране на донорството

Експертно и техническо подпомагане

За "експертното и техническо подпомагане" на дейностите в ИАМН по Програмата е наета „Мегакорн-Т“. Дейностите и парите за тях са - консултиране и подпомагане – 1800 лв. с ДДС; раздаване на рекламни и информационни материали, логистична подкрепа, монтаж и демонтаж – 4800 лв. с ДДС; техническа поддръжка и обезпечаване с техника по време на събитията – 8400 лв. с ДДС. Договорът е от 29.11.2024 г., а услугата се предоставя в периода от 01.10.2024 г. до 14.12.2024 г.

За очевидното разминаване в датите от "Медицински надзор" дават следното обяснение:

„…Договорът с „Мегакорн-Т“ ЕООД е сключен с ретроактивно (обратно) действие. От една страна, обичайно, договорите се завеждат в деловодната програма след подписването им от другата страна. В конкретния случай, офертата е получена на 01.10.2024 г., когато е подписан и договорът от страна на ИАМН, но същият е подписан от другата страна на 28.11.2024 г. и съответно заведен в деловодната програма на 29.11.2024 г. С подписването на договора страните са се съгласили със срока на неговото действие, именно – от 01.10.2024 г. до 14.12.2024 г. В конкретния случай, постигнатото съгласие придава действие на сключения договор от един прехождащ момент (01.10.2024 г.) занапред. Принципът на договорната автономия прави тази уговорка действителна. Още повече, че нуждите на ИАМН от услугите по договора са възникнали още след издаването на възлагателната заповед на 25.09.2025 г. и са за целия период на нейното изпълнение. При изискване на оферта от „Мегакорн-Т“ ЕООД, е забелязана техническа грешка в датата на офертата (размяна на първите две цифри), като в последствие тя е коректно редактирана (от 10.10.2024 г. на 01.10.2024 г.).

Данни в Търговския регистър показват, че "Мегакорн Т" има 22-ма служители, а предметът ѝ на дейност е научно-изследователска и развойна дейност, разработване на продукти за фармацевтичната промишленост. Нещо твърде различно от раздаването на рекламни материали, монтаж и демонтаж на сцени, техническа поддръжка, както е описано по-горе. Проверка показва връзка между „Мегакорн-Т“ ЕООД и „Пъф груп“ ЕООД - и двете са вписани в регистъра от един и същ адвокат.

Комуникационен анализ и план

За изготвяне на комуникационна стратегия е представена оферта от фирма „Позитано Контабили“ ЕООД. Стойността ѝ е 30 000 лв. без ДДС (36 000 лв. с ДДС). Срокът на изпълнение – 40 дни. По сключения договор е издадена фактура на 19.12. 2024 г. „Позитано Контабили“ фирма, която се занимава с търговия и консултации според Търговския регистър. А въпросният анализ все още не е публично известен.

Информационни и рекламни материали

В тази дейност ИАМН е ангажирала две фирми. „Хрис 62“ е изработила информационни материали с печат и лого по индивидуален дизайн, както и статуетки за сумата от 5700 лв. Иначе дружеството се занимава с търговия със спиртни напитки, тютюневи изделия и превоз на пътници. Още 13 700 лв. са платени за печат на тениски, календари, химикали, термосъдове. Като доказателство на проверяващите са представени снимки.

На другата фирма "Лисвай" са платени 35 000 лв. за папки за документи, чанти за лаптоп с лого и надпис. И по това перо на проверяващите са показани снимки от рекламните материали. Според регистъра дружеството е с основна дейност превоз на пътници, спедиция.

Проверка показва, че двете дружества са с един и същ собственик - Илия Христозов. Можем да предположим, че изработката на рекламни материали е разделена между две фирми, за да се избегне обявяването на обществена поръчка.

Не е за пренебрегване и спонсорството на ИАМН за Европейски шампионат по бадминтон, където агенцията е участвала с 10 000 лв., за да направи "обръщение към света".

Всъщност всички цитирани дотук договори попадат извън обхвата на Закона за обществените поръчки.

Обучения на специалисти

За обучение на координатори по донорство, трансплантолози и друг медицински персонал по Националната програма са похарчени 593 676,54 лв., при утвърдени 596 031 лв., констатират проверяващите от здравното министерство.

В заповедта, която министърът на здравеопазването подписва на 25.09.2024 г., са посочени четири конкретни обучения.

Първи онлайн модул „Осигуряване на органи“ на Магистърската програма по донорство и трансплантации на органи, тъкани и клетки, провеждана от Института по донорство и трансплантации, Барселона, Испания, за 30 медицински специалисти от лечебните заведения, които активно участват и имат опит в процесите по донорство и трансплантация;

Международен курс за напреднали по управление на осигуряването на трансплантации, организиран от Института по донорство и трансплантации, Барселона, Испания за 25 медицински специалисти от лечебни заведения – донорски бази и трансплантационни центрове;

Теоретико-практически курс на обучение за органна експлантация /трансплантационна хирургия в Турция за 20 участници;

Теоретико-практически курс за анестезиолози и хирурзи в Клиничен институт Фундени - Букурещ, за 10 участници.

Курсът в Букурещ не се осъществява, но Агенцията организира още три допълнителни обучения извън посочените в заповедта на министъра.

Теоретико-практически курс за обучение и обмяна на опит – XVIVO Майсторски клас 2024 „Черен дроб. Заедно проправяме пътя към бъдещето в чернодробната перфузия“, 03-06.11.2024 г. в гр. Льовен, Белгия;

Международен мастър клас по управление на донорството, вземане и запазване на бъбреци за трансплантация (IMKPT), Медицински университет в гр. Варшава, Полша (14-17.11.2024 г.);

Два онлайн обучителни курса от италианския Centro Consorzi: Трансплантация от трупни донори, 16- 17.11.2024 г. с 42-ма участници и Трансплантация от живи донори, 30.11-01.12.2024 г. с 5 участници.

''Да! За пари!'': Може ли 4-дневен онлайн курс за медици да струва 360 000 лв.?

Златният онлайн курс

Както става ясно, той е бонус към утвърдената от министъра на здравеопазването програма. От данните в доклада не става ясно кой е предложил Centro Consorzi и как са предпочетени тези онлайн курсове. Споменава се, че на 16.10.2024 г. в ИАМН е получена оферта от Италия за предстоящо обучение. От "Медицински надзор" изпращат италианската оферта до болниците, които биха проявили интерес. В началото на ноември ИАМН изпраща писмо до МЗ за корекция на план-сметката по Националната програма "във връзка със заявения голям брой участници в двата онлайн модула, организирани от Centro Consorzi, Италия".

От писмото на Агенцията до министъра на здравеопазването става ясно, че Centro Consorzi е изпратил покана за обучение. Офертата е за два обучителни онлайн модула „Трансплантация от трупни донори“ и „Трансплантация от живи донори“. Заради големия брой заявки за участието, от "Медицински надзор" искат допълнително 33 969.00 лева.

Какво установяват одиторите:

По отношение на иницииране и организирането на два онлайн обучителни курса: Трансплантация от трупни донори и Трансплантация от живи донори на одитния екип се представи само предложение от проф. д-р Роберто Тарони – Centro Consorzi за организиране на два онлайн обучителни курса на тема „Бъдещето на органите трансплантации“ за лекари в България. Предложението е с дата 14.10.2024 г. и е в отговор на запитване от българска страна (каквото не е представено, б. а), пишат одиторите.

Обявени са и цени за участник - курс „Трансплантация на органи от трупен донор": З200,00 EUR без ДДС; - курс „Трансплантация на органи от жив донор”: З200,00 EUR , без ДДС. От Centro Consorzi е уточнено, че е необходимо да се достигне общ брой от 20 участници, в противен случай „си запазват правото да отменят събитието“.

В курса „Трансплантация на органи от трупен донор“ участие вземат 42 медици от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“, Монтана, УМБЛ „Канев“, Русе, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, Велико Търново, ВМА, МБАЛ–Варна към ВМА, МБАЛ „Уни Хоспитал“, Панагюрище, МБАЛ Силистра, МБАЛ Добрич, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, МБАЛ „Д-р Никола Василев“, Кюстендил, УМБАЛ „Медика“, Русе, МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, Сливен, УМБАЛ Бургас и УМБАЛ „Света Марина“, Варна. На всички 42 участници са издадени сертификати.

Петима вземат участие в курса „Трансплантация на органи от жив донор” от ВМА, УМБАЛ „Медика“, Русе и УМБАЛ „Света Марина“, Варна. Те също получават сертификати.

От Centro Consorzi е издадена фактура от 13.11.2024 г. на стойност 358 871.34 лв. с ДДС.

Какво още гласи констатацията на проверяващите:

"Стойността на разхода за организираното от Centro Consorzi провеждане на двудневни онлайн курсове за „Трансплантация на органи от трупен донор“ и „Трансплантация на органи от жив донор” е в общ размер на 294 156,83 без ДДС (левова равностойност на 150 400 евро) и попада в стойностния праг по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, което е нормативно обвързано с прилагане на чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 от ЗОП", пишат одиторите.

Цитирано е и становище на Агенцията за обществени поръчки по запитване, свързано с онлайн курсовете, организирани от Centro Consorzi.

Договорите с предмет "провеждане на обучение" не попадат сред изчерпателно изброените изключения от приложното поле на ЗОП. Отговорност на възложителя е да извърши преценка дали конкретните дейности са обект на обществена поръчка по смисъла на ЗОП и дали предметът на договора попада в обхвата на закона, съобразно прогнозната стойност на услугата и въз основа на всички съотносими фактически обстоятелства и документи (арг. от чл. 5 от ЗОП). Възложителят следва да прецени и да мотивира дали посочената дейност е насочена към повишаване на професионалната квалификация и допълнителна специализация на своите служители и не се касае за обществена поръчка.“

Докладната записка е подписана от главен юрисконсулт и финансов контрольор със становище от главния юрисконсулт с текст „Да, възлагането на тези обучителни дейност попада извън приложното поле на ЗОП“. Докладната записка е утвърдена от заместник-изпълнителния директор на ИАМН. Изпълнителният директор на "Медицински надзор" отново няма отношение към взетото решение.

''Да! За живот!'': Белодробни трансплантации няма, ''Медицински надзор'' брои живите

Какви са нашите изводи

Липсва обяснение какво е наложило включването на италианския учебен център с обучение, което не е предварително заложено в плана за 2024 г. Няма друга следа за комуникацията между Centro Consorzi и "Медицински надзор" освен предложението от "професор" Роберто Тарони, което идва след запитване от агенцията, но такова запитване не е предоставено на проверяващите. Освен че са скъпи, курсовете на италианския център имат категорично изискване за минимален брой участници, което само по себе си акумулира и по-солидна сума за Консорциум центъра. Любопитен е и фактът, че точно за това обучение е поискано становище от Агенцията по обществени поръчки. Както стана ясно, АОП прехвърля отговорността за окончателно решение на ИАМН, като прави уточнението, че случаят не попада сред изключенията на Закона за обществените поръчки. Главният юрисконсулт (съмняваме се, че решението е негово) на агенцията е на обратното мнение и това е достатъчно одиторите от МЗ да преценят, че нарушение в този случай няма.

Заради особения интерес точно към тези онлайн курсове, ние опитахме да установим контакт с някой от участниците, но нямахме успех. На проверяващите обаче от "Медицински надзор" представят благодарствено писмо от ръководството на УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, в което се изказва признателност за възможността специалисти на болницата да участват в онлайн курса организиран от „Centro Consorzi“. В писмото са посочени имената на четирима специалисти, взели участие в курса „Трансплантация на органи от трупен донор“.

Цитиран е мейл от лекар, участвал в курса, чието име няма да споменем заради съмнения, че е бил "поканен" да го изпрати. Ако не е така, може да ни опровергае публично.

„Връщам Ви обратна връзка и мнение за проведения с италианците онлайн курс. Въпреки че бъбречната трансплантация беше само част от топиците, ясно се виждаше начина на изграждане на логистичните връзки и алгоритми в тяхната система. До голяма степен курсът ми беше полезен и подобни тематични курсове могат да се превърнат в основа за обучение на колеги с интерес към трансплантологията.“

Защо беше важна проверката по разследването ни?

Защото е проверка на проверяващия. Ако има съмнения за нарушения от "медицинската ДАНС", те трябва да бъдат категорично опровергани. Докладът на Вътрешен одит на здравното министерство не предизвиква такава увереност. По-скоро създава усещане за „чадър“ над нейния директор. А това засилва недоверието към обективността на "Медицински надзор". От това губят и работещите в здравеопазването, и пациентите.