Русия заобикаля санкциите чрез кървавото злато на Судан. Дубай и Швейцария също са замесени

В свое разследване швейцарският вестник Bündner Tagblatt поставя въпроса за съмнителния произход на златото, което постъпва в Швейцария. Става дума за веригата на доставки, която свързва Судан с Русия, Обединените арабски емирства и Швейцария.

Ключова фигура в разследването е Мохамед Хамдан Дагло, известен с прозвището Хемети — командир на суданските „Сили за бързо реагиране“ (RSF), замесени в масови убийства на цивилни, особено в град Ал Фашир. Според Sudan Doctors Network бойци на RSF са убили в местна клиника „всички, които са могли да намерят“. А в целия Ал Фашир тогава са загинали над 2000 души. Тези престъпления вече са предмет на разследване от Международния наказателен съд.

Хемети е сключил споразумение с Кремъл: Русия му доставя оръжие, а в замяна получава злато, добивано под контрола на неговите бойци.

Първата лична среща между Хемети и Владимир Путин се е състояла малко след началото на войната в Украйна. Въпреки че Хемети още тогава е имал репутация на военен престъпник, сделката е одобрена на най-високо ниво в Москва.

Важна роля в тази схема, според Bündner Tagblatt, играе и Дубай — най-големият в света център за сенчеста търговия с африканско злато. Именно там металът се претопява, легализира и превръща в ликвиден капитал. Само през 2023 г., по различни оценки, през фабрики в Емирствата са преминали над 46 тона злато от Судан на стойност около 2,8 милиарда долара. Това злато се е превърнало във финансов инструмент за заобикаляне на западните санкции от страна на Русия.

Според изследване на швейцарската неправителствена организация Swissaid, на която се позовава вестникът, до 40% от цялото физически търгувано в света злато минава през Дубай.

След преработката в ОАЕ металът се изнася за Швейцария, която е сред трите най-големи световни вносители на африканско злато.

Основният проблем, както подчертава Swissaid, е празнината в швейцарското законодателство: според действащите в Конфедерацията норми за страна на произход на златото се счита не държавата на добива, а последният преработвател — в случая ОАЕ. Това позволява внос в Конфедерацията на злато под етикета „злато от ОАЕ“.

„Ситуацията е тревожна: златото, добивано под контрола на въоръжени групировки, се превръща в артилерия, дронове и заплати за наемници“, казва Марк Уммел от Swissaid. По думите му швейцарските власти са напълно наясно със съществуващите рискове, но националното законодателство остава прекалено меко, а системата за деклариране на произхода на златото — непрозрачна и не изключва злоупотреби.