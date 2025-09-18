СДВР ще охранява задния вход на НС до второ нареждане. ''Дондуков'' остава затворен (снимки)

Отсечката от бул. "Дондуков" край сградата на Народното събрание, бивш Партиен дом, остава затворена до второ нареждане. Униформените нямат краен час докога да охраняват сградата, научи OFFNews.

Внушително количество полицаи от СДВР продължават да са в района - въпреки отсъствието на каквито и да било протестиращи.

Патрулки блокират движението, а десетки бусове, включително и полицейски, са обградили пространството пред вход, ползван традиционно всеки ден от лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски за влизане в парламента.

Пешеходци не се допускат.

Единственият белег на блокадата на "Продължаваме промяната" (ПП) от рано тази сутрин са няколко коли с надписи "Благо за всички! Всички за Благо!" и "Никола, с теб сме! Свобода за политическите затворници". Кметът на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на Столична община Никола Барбутов са в ареста вече над 2 месеца - и двамата са от ПП.

Тази сутрин Пеевски срещна известни затруднения при влизането си в парламента и му се наложи да мине няколко метра пеша по тротоара на "Дондуков" със собствен своеобразен санитарен кордон, за да влезе във вътрешния двор на парламента. По пътя си се развика на лидера на ПП Асен Василев и няколко депутати, които протестираха с него. "Тичай при Лена, наркоман", изкрещя лидерът на четвъртата по големина формация в 51-ото Народно събрание.