Пеевски със собствен санитарен кордон: Десетки полицаи, бели автобуси и линейка го вкараха през блокадата на ПП (видео)

Десетки полицаи, линейка от болница "Лозенец" и бели автобуси бяха ангажирани тази сутрин, само и само за да може лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски да влезе в парламента.

Рано тази сутрин "Продължаваме промяната" (ПП) блокираха служебните входове на парламента, през които обичайно влиза Пеевски - протестът е срещу ареста на варненския кмет Благомир Коцев и зам.-кмета на Столична община Никола Барбутов.

От СДВР блокираха движението по бул. "Дондуков" с бял автобус, има и няколко маскирани униформени на мотоциклети. Цивилни не бяха допускани около сградата на стария Партиен дом, а сградата беше буквално обсадена.

На видео, публикувано от пресцентъра на ПП, се вижда как бащата на Кирил Петков - Петко Петков, спори с полицаите пред традиционния вход на Пеевски и се опитва да им попречи да разчистят пътя за него и депутатите му.

Въпреки присъствието на потресаващо количество полицаи, Пеевски първоначално не можа да влезе. Наложи му се малко преди 9 ч. да влезе през служебния вход, заобиколен от депутатите си и бодигарди.

Същевременно в пленарната зала едва бе събран кворум поради отсъствието на депутатите от ДПС-Ново начало и отказа на "Възраждане" да се регистрират в началото на заседанието.

След като в крайна сметка едва бе събран кворум, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обвини ПП-ДБ, Величие и МЕЧ, че крепят "ДПС-Ново начало", които вкараха в дневния ред законопроект за промяна в Закона за Националната служба за охрана (НСО). Йордан Иванов от ПП-ДБ отвърна, че трябва да се гласува по предстоящия по-късно днес вот на недоверие.

Пеевски се появи в пленарната зала заедно с голяма група от депутатите си.