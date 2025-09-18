Пеевски със собствен санитарен кордон: Десетки полицаи, бели автобуси и линейка го вкараха през блокадата на ПП (видео)

След ранната блокада от ПП на служебните входове на парламента полиция буквално обсади старата сграда на Партийния дом

Ружа Райчева 18 септември 2025 в 09:31 2305 3
Снимка Продължаваме промяната/Фейсбук

Десетки полицаи, линейка от болница "Лозенец" и бели автобуси бяха ангажирани тази сутрин, само и само за да може лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски да влезе в парламента.

Рано тази сутрин "Продължаваме промяната" (ПП) блокираха служебните входове на парламента, през които обичайно влиза Пеевски - протестът е срещу ареста на варненския кмет Благомир Коцев и зам.-кмета на Столична община Никола Барбутов.

От СДВР блокираха движението по бул. "Дондуков" с бял автобус, има и няколко маскирани униформени на мотоциклети. Цивилни не бяха допускани около сградата на стария Партиен дом, а сградата беше буквално обсадена.

На видео, публикувано от пресцентъра на ПП, се вижда как бащата на Кирил Петков - Петко Петков, спори с полицаите пред традиционния вход на Пеевски и се опитва да им попречи да разчистят пътя за него и депутатите му.

Въпреки присъствието на потресаващо количество полицаи, Пеевски първоначално не можа да влезе. Наложи му се малко преди 9 ч. да влезе през служебния вход, заобиколен от депутатите си и бодигарди.

Същевременно в пленарната зала едва бе събран кворум поради отсъствието на депутатите от ДПС-Ново начало и отказа на "Възраждане" да се регистрират в началото на заседанието.

След като в крайна сметка едва бе събран кворум, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обвини ПП-ДБ, Величие и МЕЧ, че крепят "ДПС-Ново начало", които вкараха в дневния ред законопроект за промяна в Закона за Националната служба за охрана (НСО). Йордан Иванов от ПП-ДБ отвърна, че трябва да се гласува по предстоящия по-късно днес вот на недоверие.

Пеевски се появи в пленарната зала заедно с голяма група от депутатите си.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    6800

    3

    Smoker

    18.09 2025 в 09:55

    -0
    +0
    И колко ни струва всичко това? Само и само шопара да влезе като мишка пред задната врата.

    1700

    2

    Gavrilov

    18.09 2025 в 09:54

    -0
    +4
    Ама какъв е тоя тлъст боклук бе?! Какви са тия работи ще ми ходи с петстотин еничари?!?!? ЗА това ли сме се клали след пет века робство, за да може един мазен мутрафон да ми се разхожда като собственик на държавата??!!??

    3248

    1

    user4eto

    18.09 2025 в 09:49

    -0
    +4
    Все още има ли съмнение кой е завладял МВР?
     