Пеевски и ПП в остър спор пред парламента: ''Тичай при Лена, наркоман, наркоман''

OFFNews 18 септември 2025 в 10:31 4606 11
Асен Василев и Делян Пеевски

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев си размениха остри реплики пред служебния вход на парламента. Тази сутрин "Продължаваме промяната" и Кирил Петков блокираха  входовете към служебния паркинг на Народното събрание, през който обичайно влиза Пеевски - протестът е срещу ареста на варненския кмет Благомир Коцев и зам.-кмета на Столична община Никола Барбутов.

Десетки полицаи, линейка от болница "Лозенец" и бели автобуси бяха ангажирани, само и само да може лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски да влезе в парламента.

Той обаче се появи пред блокирания вход с охрана и депутати от формацията си, където си размени остри реплики с бившия премиер Кирил Петков и бившия финансов министър Асен Василев.

"Айде тичай при парапета бе, тичай при Лена, наркоман, наркоман", така Пеевски се обърна към Петков.

"Какво искаш, Асене? Крадец, ограбил митниците, икономиката! Погледни колко си смешен бе!", продължи Пеевски, обръщайки се към Асен Василев.

От своя страна Асен Василев го призова да остане без охрана и да говори с хората. А Пеевски го обвини, че "са му носили пачки".

"Няма нужда от охрана. Пазете се. Тези хора вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това, но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно "Д" и вие сте приключили!", каза Пеевски.

Той се обърна към пиарa на ПП Найо Тицин с думите: "Приключи плащането от краденето, ще си търсиш нова работа".

    2005

    11

    prikobzon

    18.09 2025 в 13:33

    -0
    +2
    Най-обикновена свинщина! За съжаление.

    3060

    10

    helper68

    18.09 2025 в 12:20

    -0
    +12
    случайно прочетох - ами токава е положението, прост народа гласува за простаци, жалка картинка сме.. :(((

    142

    9

    Октим

    18.09 2025 в 12:14

    -0
    +20
    От едно животно като глиган праССееФскиЙ друго не може и да се очаква! Както и от Властелина На Простите от Банкя, който все пак с годините се понаучи на сдържаност поне пред публика ...

    20429

    8

    случайно прочетох

    18.09 2025 в 11:57

    -0
    +26
    Лелеее, колко ниско може да падне човек....Че Пеевски е прост и простак е ясно на всички, но сега показа че е и злобен, завистлив и отмъстителен.
    Жалка картинка!

    23465

    7

    мнение от IP

    18.09 2025 в 11:53

    -0
    +21
    Мили деца, бъдете добродетелни, защото вижте докъде може да се докарате....Ей такива чичковци ви добавиха час по добродетели и се грижат да израстнете като добри граждани....

    1700

    6

    Gavrilov

    18.09 2025 в 11:44

    -0
    +27
    Тоя дебел боклук ще трябва да яде павета, видяло се е...

    2810

    5

    КАБРОН

    18.09 2025 в 11:23

    -0
    +37
    Заради намесата на разни дебелаци в съдебната система нещата станаха такива, за съжаление.

    5020

    4

    Муню

    18.09 2025 в 11:14

    -0
    +27
    Колкото по често се излага пред медиите, толкова по добре.
    Тази неграмотна свиня сам ще предизвика огромен протест!!!

    405

    3

    Vitorio

    18.09 2025 в 10:48

    -0
    +13
    Кирето може да е всякакъв на поне е хубавец и най вече може да си види пишката без огледало...

    405

    2

    Vitorio

    18.09 2025 в 10:45

    -0
    +59
    Това е нивото, с един семестър в ЮЗУ и сланина вместо мозък!
    Ето защо не говори на трибуната(просто не може) а само пред неговите "колеги" мисирките в кулоарите на обора...
    правете сметка какво е нивото на тези под тях дето им слугуват в мафията на свинските черва, щом са си поставили този грозен дебел олигофрен за водач и Боко Тиквата за негов пророк!
     
