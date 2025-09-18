Пеевски и ПП в остър спор пред парламента: ''Тичай при Лена, наркоман, наркоман''

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев си размениха остри реплики пред служебния вход на парламента. Тази сутрин "Продължаваме промяната" и Кирил Петков блокираха входовете към служебния паркинг на Народното събрание, през който обичайно влиза Пеевски - протестът е срещу ареста на варненския кмет Благомир Коцев и зам.-кмета на Столична община Никола Барбутов.

Десетки полицаи, линейка от болница "Лозенец" и бели автобуси бяха ангажирани, само и само да може лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски да влезе в парламента.

Той обаче се появи пред блокирания вход с охрана и депутати от формацията си, където си размени остри реплики с бившия премиер Кирил Петков и бившия финансов министър Асен Василев.

"Айде тичай при парапета бе, тичай при Лена, наркоман, наркоман", така Пеевски се обърна към Петков. "Какво искаш, Асене? Крадец, ограбил митниците, икономиката! Погледни колко си смешен бе!", продължи Пеевски, обръщайки се към Асен Василев.

От своя страна Асен Василев го призова да остане без охрана и да говори с хората. А Пеевски го обвини, че "са му носили пачки".

"Няма нужда от охрана. Пазете се. Тези хора вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това, но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно "Д" и вие сте приключили!", каза Пеевски.

Той се обърна към пиарa на ПП Найо Тицин с думите: "Приключи плащането от краденето, ще си търсиш нова работа".