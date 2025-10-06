Прокурор действал различно при сходни по сценарий дела срещу Борисов и Божидар Божанов

Един и същи прокурор по две сходни по сценарий дела, в единия случай - моят, внася в съда, в другия, когато подсъдими са (Бойко) Борисов и (Владислав) Горанов, не го внася. Нека докаже в съда твърденията си, аз мисля, че все още съдът работи честно.

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред БНТ.

Той припомни, че изтича двугодишният срок по делото на бизнесмена Васил Божков за даден от него 60 млн. лв. подкуп на тогавашния премиер Бойко Борисов и неговия финансов министър Владислав Горанов, след който срок само главният прокурор може да възобнови делото.

"Т.е. Борисов остава в ръцете на главния прокурор дали ще стане обвиняем", допълни Божанов.

Според съпредседателя на "Да, България" "прокуратурата трябва да докаже, че съм извършил нещо нередно".

Божидар Божанов и колегата му от ПП-ДБ Ивайло Мирчев са категорични, че днес премиерът Росен Желязков и правосъдният министър Георги Георгиев са легитимирали обявения за нелегитимен от ВКС Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор.

Двамата бяха на среща на балканските главни прокурори заедно с Борислав Сарафов.