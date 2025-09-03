Пеевски: Няма да позволя никой да тресе страната

Подкрепяме това правителство и ще продължим да го правим, докато то изпълнява политическите цели, които сме си поставили - да решаваме проблемите на хората, каза в декларация от името на "ДПС - Ново начало" председателят на парламентарната група на партията Йордан Цонев.
В кулоарите на парламента лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски също заяви, че формацията му ще продължи да подкрепя правителството.
"Няма да позволя никой да тресе страната. Смятам че от днес се влиза в президентска кампания", каза Пеевски.
"Всички се занимават само с кандидатите си. Президентството се занимава само с това - да форматира кандидат, за да може на базата на този кандидат да има после партия президентът Радев. Той трябва да бъде откровен с хората. Той е един политик вече, но е време да си направи партията. Призовавам го да излезе", допълни той.
Пеевски се закани да направи "много разкрития по време на тези кампании" и нямало да позволи на никой да излъже хората, "ще получат цялата истина".
Попитан дали ще продължи да подкрепя правителството, лидерът на "ДСП-Ново начало" каза, че докато се вършат правилните неща за хората - ще го прави.
"Всички забележки, които имам, ги споделям с тях и смятам, че има чуваемост", завърши той.
Председателят на парламентарната група на партията Йордан Цонев посочи, че от партията уважават правото на протест, но отбеляза, че времето, "когато три протеста сменяха правителства", е останало в миналото.
Цонев посочи, че "ДПС - Ново начало" ще продължи да е фокусирано върху политика, която решава проблемите на хората.
"Фокусът ще е човекът, хората, от които сме пратени тук", допълни депутатът.
Цонев посочи, че формацията ще следи как се изпълнява бюджетът за тази година, а в този за следващата ще настоява да има финансиране за всички приоритетни политики.
03.09 2025 в 12:13
03.09 2025 в 11:45
