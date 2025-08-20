Борисов за трагедията в Несебър: Изхвърлих тротинетките на внуците

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Ще се явят хиляди специалисти, които да говорят за регулация. Аз мога да кажа – регулацията е семейството. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира трагичния инцидент в Несебър, при който 8-годишно дете падна от парашут заради скъсване на колани.

"Най-големите кораби са потъвали заради техническа авария. От морската вода може да се получи това нещо. Тези, които оперират това нещо, трябва да проверяват. Сега може да се вземат мерки, но няма да върнем детето", каза Борисов пред журналисти в Пловдив.

След тежкия инцидент стана ясно, че нито една институция в държавата не контролира напълно този вид съоръжения.

"Родителите могат да предотвратяват такива неща. Давам пример с мен снощи. Има едни тротинетки или какви са там. Като се прибирах от работа, моите така караха, че само като паркирах, взех тротинетката – нямат повече тротинетки. Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения. Нито е осъзнато, нито знае, нито може. Пази Боже, стават инциденти. Инциденти се случват, но подобни екстремни спортове и екстремни неща, трябва да минават и медицински преглед. Могат да получат паник атака – това са 100 метра нагоре", коментира още Бойко Борисов.

Премиерът Росен Желязков увери, че ще бъде създадена нова нормативна регулация на високорисковите атракциони. 

"Случилото се не може да ни остави равнодушни. Публичните власти трябва да предприемат мерки. Човешката дейност не може да бъде изцяло покрита от регулаторни режими. Някои дейности изискват по-голям самоконтрол, но при високорискови такива, които се предлагат като търговска дейност, държавата трябва да упражни начална превенция за безопасността, както и последващ контрол. Нова нормативна регулация на такъв тип дейности ще бъде създадена. Ангажиментът не е само на търговеца на адрелино-атракционната дейност и на родителите и настойниците, а на всички. Сезонът е в разгара си, затова са нужни спешни предложения и анализ на ниво закон", коментира министър-председателят преди началото на днешното правителствено заседание.

    Борис Б

    20.08 2025 в 22:13

    Ко речи?

    Окомер

    20.08 2025 в 16:05

    Воените парашути ги бракуват след 3 скока в солена вода. Повреждат се въжета и платно. Друг е въпроса че след всеки скок следва изпиране в сладка вода.

    dolivo

    20.08 2025 в 16:02

    Назидателят дава личен пример.

    Родители, усилете чалгата на Слави, и изхвърлете тротинетките.

    Джендо Джедев

    20.08 2025 в 15:27

    Изхвърли им и колелетата, и ролерите (ако имат), не ги пускай на басейн и смело им намажи по една филия с мас. Тя е безопасна! :D

    Октим

    20.08 2025 в 15:19

    Изхвърлил ги е тулупът за да им купи джипове ... А може и хеликоптери? Още преди 8 години в "Райската досиета" пишеше, че мръсната престъпна мутра притежава над 4 милиарда! Не знам с колко се е повишило богатството му до ден днешен, но все пак можем да пресметнем приблизително?!

    Moholovka

    20.08 2025 в 14:24

    Много "мъдро". По тази логика трябва да затворим въртележки, виенски колела и аквапаркове. Пък явно ако беше загинала майката няма проблем, според Тиквуний.

    случайно прочетох

    20.08 2025 в 13:53

    Ако тротинетката е била електрическа, добре е направил, но ако е механична, не е трябвало.
     