Борисов за трагедията в Несебър: Изхвърлих тротинетките на внуците

Ще се явят хиляди специалисти, които да говорят за регулация. Аз мога да кажа – регулацията е семейството. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира трагичния инцидент в Несебър, при който 8-годишно дете падна от парашут заради скъсване на колани.

"Най-големите кораби са потъвали заради техническа авария. От морската вода може да се получи това нещо. Тези, които оперират това нещо, трябва да проверяват. Сега може да се вземат мерки, но няма да върнем детето", каза Борисов пред журналисти в Пловдив.

След тежкия инцидент стана ясно, че нито една институция в държавата не контролира напълно този вид съоръжения.

"Родителите могат да предотвратяват такива неща. Давам пример с мен снощи. Има едни тротинетки или какви са там. Като се прибирах от работа, моите така караха, че само като паркирах, взех тротинетката – нямат повече тротинетки. Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения. Нито е осъзнато, нито знае, нито може. Пази Боже, стават инциденти. Инциденти се случват, но подобни екстремни спортове и екстремни неща, трябва да минават и медицински преглед. Могат да получат паник атака – това са 100 метра нагоре", коментира още Бойко Борисов.

Премиерът Росен Желязков увери, че ще бъде създадена нова нормативна регулация на високорисковите атракциони.