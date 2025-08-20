След инцидента в Несебър: Въвеждат нови правила за високорисковите атракциони

Премиерът Росен Желязков увери, че ще бъде създадена нова нормативна регулация на високорисковите атракциони. Коментарът му е по повод нещастния случай в Несебър, където 8-годишно дете загина след падане от парашут.

"Случилото се не може да ни остави равнодушни. Публичните власти трябва да предприемат мерки. Човешката дейност не може да бъде изцяло покрита от регулаторни режими. Някои дейности изискват по-голям самоконтрол, но при високорискови такива, които се предлагат като търговска дейност, държавата трябва да упражни начална превенция за безопасността, както и последващ контрол. Нова нормативна регулация на такъв тип дейности ще бъде създадена. Ангажиментът не е само на търговеца на адрелино-атракционната дейност и на родителите и настойниците, а на всички. Сезонът е в разгара си, затова са нужни спешни предложения и анализ на ниво закон", коментира министър-председателят преди началотто на днешното правителствено заседание.

Майката на загиналото в Несебър дете: Опитах се да се откопча, за да сляза при него. Никой нищо не правеше долу

Премиерът коментира и безводието в Плевен, като посочи, че Община Плевен ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма, като ще получи пълна политическа подкрепа от правителството за това да преструктурира предложенията и да ги насочи преимуществено към изграждането на ВиК инфраструктура.

Премиерът изтъкна, че в МРРБ бяха проведени няколко срещи по темата и министърът е възложил процедура за подробен инвестиционен план и проучване за изграждане на язовир Черни Осъм, на приспивателна станция, на водноелектрическа централа и на довеждащ водопровод.

"Общината ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма като ще получи пълна политическа подкрепа от правителството за преструктуриране на предложенията си и да ги насочи преимуществено към изграждане на ВиК структура. Особено в летния период и предвид климатичните промени, намаляване на валежи амортизирана ВиК система и използване на питейна вада за непитейни цели създават тези проблеми, като ангажиментът който ние поемаме е да вложим административен и финансов ресурс по преодоляването на десетилетните загуби. ВиК холдингът и ВиК операторът следва да започнат ремонти на всички проблемни участъци, където ВиК мрежата е в най-лошо състояние ката предложат и търсене на нови водоизточници", каза Росен Желязков.

Премиерът е възложил на областния управител да свика кризисен щаб и да му се докладна на седмична база.