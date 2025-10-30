Борисов се подписа за оставката на Антон Славчев (видео)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се подписа за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев. Това се случи в пленарната зала, след като съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев лично занесе папката, в която се събират подписите, на Борисов.

Мирчев излезе на трибуната, за да напомни, че лидерът на първата политическа сила е обещал да подкрепи искането на "Продължаваме промяната-Демократична България" за оставката на Славчев.

"Господин Борисов каза, че ще подкрепи оставката на Антон Славчев. Оставихме папката със събирането на подписи за оставката, но това не се случи. Аз разчитам на мъжката дума на Борисов - когато е казал, че ще подкрепи оставката, да го направи. Затова го призовавам сега да го направи. При мен е папката и идвам да подпише, за да свършим малко работа", каза съпредседателят на "Да, България" от трибуната в пленарна зала.

Борисов подписа, а Деница Сачева му асистираше, след което папката премина през Костадин Ангелов от ГЕРБ, а Павела Митова от ИТН я занесе и на председателя на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев.

На 10 октомври от коалицията обявиха, че започват да събират подписи за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев.

"С оглед на това, което Комисията за противодействие на корупцията отказа да направи, а именно да проведе нормални разследвания и да разпита всички свидетели по делото във Варна и София – събрахме подписи за оставката на Антон Славчев", каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Тогава Бойко Борисов заяви, че подкрепя с две ръце събирането на подписи за оставката на Славчев, но иска закриване на КПК.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски също иска закриване на КПК и настоява Народното събрание да гласува внесения на 30 юли 2025 г. от парламентарната му група законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията.

Необходими са 80 подписа, за да може искането за оставката на Славчев да влезе в зала.