Пеевски настоява парламентът да гласува закриването на КПК другата седмица

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски настоя още следващата седмица Народното събрание да гласува внесения на 30 юли 2025 г. от парламентарната му група законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

"За да се сложи край на спекулациите и партийната злоупотреба със законите, европейските принципи и норми", пише в позиция на санкционирания за корупция по глобалния закон "Магнитски" депутат.

По-рано днес от "Продължаваме промяната-Демократична България" обявиха, че започват събирането на подписи за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък заяви, че подкрепя свалянето на Славчев с две ръце, но иска закриване на КПК.

"Опитите на шепа провалени политици от ПП-ДБ да подменят същността на проблема с КПК, която в този си вид обслужва единствено техните интереси, и да го персонализират, издават единствено това, че не са се отказали от мерака си да инсталират поредния послушник, с когото да ползват КПК за тяхна лична бухалка. Или пък искат да махнат Славчев, за да намерят работа на просто Киро, който се скита безпризорен и брадясал", пише още в позицията на Пеевски.

Според лидера на "ДПС-Ново начало" КПК трябва да бъде закрита, защото всички разследвания за гранде корупция, свързана с ПП-ДБ – „пачки", „пудели", „митници" – са потулени.

Миналата седмица активисти на "ДПС-Ново начало" се събраха пред КПК с искане тя да бъде закрита, защото е "бухалка" на ПП-ДБ.