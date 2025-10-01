Асен Василев: Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ

Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ. Така председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира предложението на лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски за закриване на агенцията.

"Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата", попита Василев в кулоарите на парламента.

Според Василев, ако трябва да се правят промени в ДАИ, те трябва да бъдат обмислени на базата на това какви са функциите на ДАИ, а не на базата на това, че "някой се е изложил пред чужденците".

По-рано днес от "Демократична България" заявиха, че внасят законопроект за задължително поставяне на бодикамери на служителите от ДАИ след като двама от агенцията поискаха подкуп от екипа на британския изпълнител Роби Уилямс, който гостува у нас в неделя (28.09).

Председателят на ПП заяви, че ако дефицитът тази година е прекалено висок, това няма да се отрази на влизането в еврозоната, защото докладът за членството ни вече е приет.

По думите му обаче негативен ефект ще има за България, тъй като ще има процедура по свръхдефицит, което означава служебно ограничаване на разходите в следващите години.

"Ако не се отделят 9 милиарда за касичките на Пеевски, има пари за всичко", подчерта председателят на ПП.

Василев съобщи, че от ПП-ДБ са инициирали подписка за свикването на извънредна здравна комисия, която на второ четене да разгледа законопроекта за заплащането на младите медици.