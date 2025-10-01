Борисов и Пеевски поискаха ДАИ да се закрие незабавно

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски се обявиха за затваряне на ДАИ. По-рано от "Демократична България" заявиха, че внасят законопроект за задължително поставяне на бодикамери на служителите от ДАИ след като двама от агенцията поискаха подкуп от екипа на британския изпълнител Роби Уилямс, който гостува у нас в неделя (28.09).

Според Борисов обаче и "боди, и комбинезон" да им сложат няма да има значение. По думите му мярката, която трябва да се вземе е категорично да се закрие ДАИ.

"Една част от дейността отива в КАТ, а другото - толсистемата. Претоварване, превишена скорост - толсистемата може да се справи, накрая седи един катаджия и ги отвежда да си платят глобите. Иначе бодита да им сложите или комбинезони - все тая", каза Борисов в кулоарите на парламента.

В същия тон се изказа и лидерът на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски.

"Подкрепям г-н Борисов, разговаряхме сутринта - да ги закрием направо", каза Пеевски.

Бойко Борисов коментира и думите на Мартин Димитров от ДБ, според който вече се говори за 5.1% дефицит, "което е негативен рекорд за новата история на България".

На въпрос дали е склонен да приеме идеите на "Демократична България" за бюджета Борсов каза, че не е запознат с предложенията им.

"Предложенията бяха ясни преди години, дългът стана 18 млрд. Взимаха по 500 млн. на седмица, така че да не си даваме предложения.

Относно рискът от вдигането на данъци и дефицита от 5% лидерът на ГЕРБ каза лаконично, че има още време до вкарването на бюджета.

Пеевски път нарече ДБ "тотално неадекватни и крадци".