ДБ внася законопроект за задължително поставяне на бодикамери на служителите от ДАИ

"Демократична България" внася законопроект за задължително поставяне на бодикамери на служителите от ДАИ след като двама от агенцията поискаха подкуп от екипа на британския изпълнител Роби Уилямс, който гостува у нас в неделя (28.09).

"Много е трудно да намериш некорумпиран даяджия. Когато им се сложат тези камери, както предложихме на МВР, но ДПС и ГЕРБ отказаха да се регламентира носенето на бодикамери. Затова полицаите ги носят, когато си поискат: нямали батерия, не можели да ги носят. При най-големите скандали се оказва, че записи от тези камери няма", обясни съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

Той припомни, че партията е искала такива мерки и в МВР, но ГЕРБ и ДПС са отказали.

Мирчев отново разкритикува правителствения сайт за цените на хранителните продукти kolkostruva.bg. и заяви, че му пишат слаб 2. По думите на Мирчев сайтът не работи за хората.

Според Мирчев Таки е седмият премиер след Томислав Дончев. Съпредседателят на "Да, България" посочи, че Таки е генерирал годишни приходи в размер на два милиарда.

В същото време колегата му Мартин Димитров заяви, че данните за бюджета са шокиращи.

Той е притеснен от дефицита, който според фискалния съвет ще достигне 5,1% - "нещо, което е негативен рекорд".

Димитров се опасява от румънски сценарий - вдигане на данъци и акцизи. Според него е нужна оптимизация на разходи.