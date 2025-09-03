Заснеха черната пантера в Дупнишко (ВИДЕО)

Голяма черна котка беше заснета сред високата трева в полето край дупнишкото село Крайници. Кадрите са изпратени до NOVA.
Кметът на селото Десислав Начов потвърди, че заедно с полиция е направил обход на мястото, където е направен видеоклипът. Разпитва се човекът, който е заснел кадрите.
Тепърва предстои да се реши дали ще бъде сформиран кризисен щаб за издирване на животното.
"Това зависи от преценката на полицията. Човекът, заснел клипа, определи животното, което е видял, като приличащо на голямо куче", обяснява Начов.
Пред БТА говорителят на Областна дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка заяви, че не са открити следи от голяма черна котка в района на селото.
"Сигналът, че е забелязана голяма черна котка, е постъпил на телефон 112 в 11:45 часа. Екипите на полицията са обходили района, но не са открили следи от животното", поясни Табачка.
Екип на полицията остава в района.
03.09 2025 в 16:51
