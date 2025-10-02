Започва големият ремонт на Топлофикация, до понеделник целият квартал Дружба 2 е без топла вода

Започва големият ремонт на „Топлофикация“ в София. От днес до 6 октомври се спира топлоподаването в столичния квартал „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“.
Дейностите стартират с монтиране на спирателна арматура, съобщиха от "Топлофикация - София".
Общата продължителност на ремонта е 90 дни. Топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи.
Ремонтът ще засегне 120 жилищни сгради в района, като ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения.
3248
1
02.10 2025 в 08:35
