Започва големият ремонт на Топлофикация, до понеделник целият квартал Дружба 2 е без топла вода

OFFNews 02 октомври 2025 в 07:37 226 1

Снимка БГНЕС/архив

Започва големият ремонт на „Топлофикация“ в София. От днес до 6 октомври се спира топлоподаването в столичния квартал „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“. 

Дейностите стартират с монтиране на спирателна арматура, съобщиха от "Топлофикация - София".

Общата продължителност на ремонта е 90 дни. Топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи.

Ремонтът ще засегне 120 жилищни сгради в района, като ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения.

    user4eto

    02.10 2025 в 08:35

    -0
    +0
    Започва голямото крадене. Парите идват от ББР.
     