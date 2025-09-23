Можело значи: Абонатите в Дружба ще бъдат без парно от 7 до 15 дни, обяви Топлофикация

Всеки абонат на Топлофикация в ж.к. „Дружба -2“ ще бъде без парно от 7 до 15 дни по време на предстоящия тримесечен ремонт, съобщиха от столичното дружество.

Районът е разделен на пет зони, които имат между четири и шест карета, което означава, че топлоподаването няма да бъде спряно за всички през целия период, а ще се ограничава само и единствено в участъците, в които се работи, уточняват от Топлофикация.

За да бъдем максимално коректни към гражданите, работим по изготвянето на индикативен график за поетапното спиране и възстановяване на топлоподаването в отделните карета от блокове. Той ще бъде оповестен след 29 септември по всички комуникационни канали на дружеството, както и с индивидуални съобщения по всички засегнати сгради, пишат още във фейсбук от дружеството.

Тази сутрин лидерът на ДПС Ново Начало Делян Пеевски обяви, че дава ремонтът в Дружба на прокуратурата. Кметът Васил Терзиев му отговори да стои далеч от Топлофикация София.

Граждани на района протестират срещу обявения тримесечен ремонт зимен ремонт от дни.