Войната за истина: Защо битката с фалшивите новини започва от твоето населено място?

В свят, залят от информация и поляризирани мнения, способността да различим истината от лъжата се превръща в умение за оцеляване. В тази информационна война едни от най-уязвимите са местните общности. Точно там обаче се крие и решението. За осма поредна година най-голямата социално-отговорна инициатива на Лидл България - "Ти и Lidl", дава шанс на гражданския сектор да промени средата, като в тематичната област за медийни и журналистически проекти #BeVocal поставя ясен акцент – приоритет ще имат проекти, които помагат в изграждане на способности за отсяване на невярна информация и дезинформация, проверка на факти и изграждане на способности за критично мислене.

Един от проектите с тази насоченост ще получи и специален грант.

И тази година партньор на инициативата в тази тематична област е Асоциацията на европейските журналисти – България. Защо темата за развитие на критичното мислене е важна, как може да влияе на живота на местните общности и какви са очакванията към проектите, които ще се борят за финансиране? Разговаряме с един от най-силните гласове на качествената журналистика у нас – Мария Черешева.

Въпрос: Асоциацията на европейските журналисти - България е позната със своята активна позиция по отношение на свободата на словото и професионалните стандарти в журналистиката. Днес обаче ще си говорим ролята на организацията като партньор в най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България, "Ти и Lidl“ и по-конкретно в тематичната област "BeVocal". Защо в осмото издание решихте да поставите акцент върху способността за отсяване на невярна информация и критично мислене?

Мария Черешева: В АЕЖ-България Вярваме, че свободата на словото е невъзможна без информирана и критично мислеща аудитория. В крайно замърсената и поляризирана информационна среда, в която всички живеем, става все по-сложно да отсяваме факти от манипулации. Ето защо, от години ние работим не само за защита на правата на журналистите у нас, но и за подобряване на медийната грамотност на гражданите. Инициативата на Лидл България ни дава възможност да подкрепим тази кауза в най-важното звено – местните общности. Мотивацията ни е да помогнем на регионални медии, журналисти и граждански организации да получат достъп до ресурс, за да могат да предложат качествена информация там, където е най-силно необходима - на местно ниво.

Въпрос: Голямата новина в тазгодишното издание на програмата е, че в рамките на #BeVocal се въвежда специален хоризонтален приоритет – грант за проекти, които помагат за изграждане на умения за отсяване на невярна информация, проверка на факти и критично мислене. Защо точно сега е толкова важно да се инвестира в подобни умения на ниво местни общности? С какви предизвикателства се сблъскват хората в малките населени места по отношение на дезинформацията?

Мария Черешева: Този грант идва в абсолютно критичен момент. Дезинформацията вече не е просто някакъв страничен шум, тя е основен инструмент за постигане на политически и икономически цели, който разяжда доверието в институции, в медии, в науката, дори в самите нас. В малките населени места проблемът е дори по-остър, защото през последните години сериозните местни медии се превръщат в изчезващ вид. За съжаление, те страдат от недостиг на ресурси - както финансови, така и човешки и технологични, които са жизнено важни, за да могат да дадат адекватен отговор на дезинформационните кампании. А те, от своя страна, са добре организирани и солидно финансирани с една основна цел - да уязвят и объркат хората, да ги превърнат в лесна мишена за манипулации. Предизвикателствата са многобройни – от фалшиви новини, свързани със здравеопазване, които могат да струват животи, до манипулации по време на избори, които изкривяват вота и влияят пряко на управлението на общината. Ние вярваме, че местните журналисти са носителите на необходимите умения и обществено доверие, за да служат като контрапункт на пропагандните послания. Те са там, на място, споделят проблемите и притесненията на местните хора. Познават средата и тя познава тях. И повече от всякога се нуждаят от подкрепа.

Въпрос: Често говорим за дезинформацията в национален или глобален мащаб. Можете ли да ни дадете конкретни примери как невярната информация може да навреди на една местна общност – да раздели хората, да саботира местни инициативи или дори да застраши здравето и сигурността им?

Мария Черешева: Абсолютно. Представете си малка община, в която се планира изграждане на пречиствателна станция – проект, важен за всички. В социалните мрежи обаче тръгва слух, че съоръжението ще "трови водата". Тази дезинформация може бързо да настрои хората едни срещу други, да предизвика протести и в крайна сметка да блокира жизненоважен проект. Виждали сме го и по здравни теми – кампании против ваксинации, които водят до спад в имунизационното покритие и завръщане на забравени болести. На местно ниво дезинформацията може да срине доверието в кмета, в общинския съвет, в лекаря, в учителя. И най-вече - имунната система на общността да работи заедно, да защитава своите интересни. Днес принципа “разделяй и владей” работи с пълна сила.

Въпрос: Какви идеи и проекти се надявате да видите да кандидатстват по този нов грант? Какви според Вас биха били най-ефективните подходи за изграждане на "имунитет" срещу фалшивите новини сред хората в различни възрастови групи – от ученици до пенсионери?

Мария Черешева: Надяваме се да видим креативни и практически насочени проекти. Не търсим просто лекции и брошури. Търсим инициативи, които ангажират хората. За учениците това може да са работилници за създаване на медийно съдържание, клубове по дебати, игри за разпознаване на фалшиви новини. За хората в активна възраст – обучения за разпознаване на дезинформация дигитална среда или срещи с журналисти, които да отговарят на въпроси и да разказват как работят качествените медии. За възрастните хора, които са много уязвима група, може да се организират срещи в пенсионерските клубове, на които по достъпен начин да се демонстрира как да се пазят от онлайн измами и манипулации. Разбира се, аз като журналист очаквам с огромен интерес да видя важни и добре разказани истории, които да помогнат на общностите да се ориентират за това кои са важните проблеми, които ги засягат, както и какви са възможните решения, от които да станат част.

Въпрос: Инициативата "Ти и Lidl" е насочена към подкрепа на граждански организации. Защо именно те са ключовият играч, който може да донесе промяната по темата за медийната грамотност на местно ниво? Каква е тяхната сила в сравнение с институциите или медиите?

Мария Черешева: Като човек, посветил живота си на журналистическа кариера, не искам да спирам да вярвам, че именно медиите са тези, които имат силата и отговорността да информират обществото и да служат като коректив на властта. Днес обаче независимата журналистика е изложена на многобройни рискове и прекомерен натиск, на който няма как да устои без значителна гражданска подкрепа. Гражданските организации са наш естествен съюзник в желанието ни не просто да бием камбаната за проблеми, а да стимулиране положителни промени. Тяхната сила е в това, че са близо до хората, те познават проблемите на своята общност в детайли, гъвкави са и могат да реагират бързо, за разлика от обременените от бюрокрация институции. Те могат да влязат в местното читалище, в училището, в пенсионерския клуб и да работят директно с хората. Да преведат сложната тема за дезинформацията на разбираем език, чрез релевантни примери, Именно тази връзка "отвътре" е безценна и незаменима.

Въпрос: Какви са очакванията Ви за резултатите от този нов грант? Каква е по-голямата картина и дългосрочната цел – едно по-устойчиво на дезинформация общество, изградено "отдолу-нагоре", общност по общност?

Мария Черешева: В краткосрочен план очакваме да бъдат подкрепени смислени проекти, които да достигнат до хиляди хора в цялата страна и да им дадат базови умения за ориентация в информационния хаос. В дългосрочен план визията е точно такава – изграждане на информираност отдолу-нагоре. Днес хората потребяват медийно съдържание по различен начин, независимо дали това ни харесва или не. Те са не просто потребители, но и създатели на съдържание, което може да информира, но може и да заблуждава, да вреди. Ето защо, се надяваме проектите, които програмата ще подкрепи, да помогнат за връщане на доверието към фактите като основа за вземане на рационални решения. Уви, дезинформацията ни прави все по-подвластни на емоциите, но те не са добър съветник. Знаем, че изграждането на имунитет към дезинформацията е дълъг и сложен процес, но същевременно вярваме, че това е път, който трябва да бъде извървян с малки, уверени стъпки.

Въпрос: И накрая, ако трябва да дадете един ключов съвет на неправителствените организации и медиите, които сега обмислят да кандидатстват с проект в тази област – какъв би бил той? И какво е Вашето основно послание към българските граждани относно важността да бъдем критични и информирани в днешния свят?

Мария Черешева: На първо място, бъдете смели, но и реалистични. Мислете за конкретните нужди на хората, до които искате да достигнете. Проектът ви трябва да решава конкретен проблем, а не просто да звучи добре на хартия. Избягвайте сложния административен език и кухи фрази - те не работят. Разкажете на хората истории, в които да се припознаят, които да ги накарат да чувстват, а що не и да действат. Говорете с тях, не им спускайте информация “отгоре”. Помогнете им да разберат, че да си информиран днес не е нейно просто право, то е отговорност – към себе си, към близките си и към обществото, в което живеем.

Водещ: Благодарим Ви, г-жо Черешева! Силно се надяваме, че тази инициатива ще вдъхнови и подкрепи много смислени проекти в цялата страна, които ще допринесат за една по-здрава и устойчива информационна среда.