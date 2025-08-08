Проф. Рачев: От днес започва гореща вълна, ще продължи две седмици

Скучно, топло и много хубаво време, прогнозира проф. Георги Рачев за предстоящия уикенд. В понеделник ще е върхът на сладоледа на горещата вълна, която започва от днес, заяви той по бТВ.
Нищо чудно да отбележим и над 40 градуса, каза още климатологът. Горещата вълна ще е продължителна, силен вятър ще има по морето.
В София 31-32 градуса, сутрин не е чак толкова горещо вече, но ще има тропически нощи, прогнозира проф. Рачев. По думите му 10-12 дни няма да има капка дъжд.
В Япония измериха 41,8 градуса преди дни, абсолютен рекорд, подчерта климатологът, че "не само ние сме подложени на този бавен грил".
08.08 2025 в 08:29
08.08 2025 в 08:26
