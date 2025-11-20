Показаха първият от осемте нови метровлака на Шкода (Снимки)

Показаха първият от общо осемте нови метровлака на "Шкода" в София в депо "Обеля".

Той беше официално представен от кмета Васил Терзиев, изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД Николай Найденов, зам.-кмета по транспорта Виктор Чаушев, представители на Škoda Group, както и Негово Превъзходителство посланикът на Чешката република в България.

След приключването на изпитанията в Чехия, до края на 2025 г. в България ще бъдат доставени още вторият и третият влак за изпитания в реални условия. Същата процедура ще се приложи и за останалите пет влака, а последният влак ще пристигне през май 2026 г.

Осемте нови влака ще се включат в експлоатация не по-рано от юли 2026 г., след приключване на всички необходими тестове. Те ще обслужват първа, втора и четвърта линия. Новите композиции няма да заместят, а ще допълнят наличния подвижен състав. Основната задача през следващите 5 години остава поетапната подмяна на остарелите руски влакове, движещите се по линиите 1, 2 и 4.

Така ще се намалят интервалите на движение по линия 2 след откриването на новата метростанция „Панчо Владигеров“, разположена между станциите „Сливница“ и „Обеля“.

В момента се работи по десет нови метростанции, а през декември се очаква избор на изпълнител за двете отсечки по бул. „Царица Йоана“. Активно напредва и проектирането на разширението към Студентски град, каза кметът на София Васил Терзиев. Според него София вече има един от най-добрите метрополитени в Европа - не само повод за гордост, но и голяма отговорност.

„Метрото е гръбнакът на транспортната система. Инвестициите ни в него, както и в наземния транспорт, ще дадат на София модерна, свързана и надеждна мрежа,“ допълни кметът.

Новите влакове ще предложат по-добра автоматика, съвременни системи за видеонаблюдение и по-високо ниво на сигурност. Целта е гражданите да получат качествена транспортна услуга, а столичният метрополитен да продължи традицията си да бъде най-надеждният превоз в града.

От страна на Škoda Group също изразиха удовлетворение от партньорството и от дългосрочния ангажимент към модернизацията на столичния метрополитен.

„Представянето на новия метровлак за София е важна стъпка, която показва нашия дългосрочен ангажимент. Заедно със Столична община и „Метрополитен“ предоставяме на жителите на града по-безопасна, по-удобна и по-устойчива мобилност. Горди сме, че сме част от бъдещето на обществения транспорт в София", посочи Олеся Лачи, вицепрезидент „Югоизточна Европа“ на Škoda Group.

Технически характеристики

Новите влакове са съставени от четири вагона, образуващи напълно проходим вътрешен коридор без прегради. Тази конструкция позволява на пътниците да се движат свободно по цялата дължина на композицията. Тя достига 71,8 метра и тежи 116,3 тона, а конструктивната скорост от 90 км/ч гарантира бързо и ефективно обслужване дори в пиковите часове.

Всеки влак побира до 762 пътници, като е осигурено пространство за хора с увреждания, детски колички и велосипеди - стандарт, който отговаря на съвременните изисквания за достъпност. Интериорът е оборудван с климатична система от ново поколение, осигуряваща комфортни условия през всички сезони. За повишена сигурност във вагоните е изградена модерна система за видеонаблюдение, която записва в енергонезависим модул със запазване на данните за минимум 20 дни.

Проектът за доставка на новите състави е на стойност 68,5 милиона евро и е реализиран чрез открита обществена поръчка на „Метрополитен“ ЕАД.

Ще се направи ли крачка назад за реформата в паркирането?

На въпрос дали може да се направи крчака назад в реформата за паркирането, Терзиев заяви, че "винаги може да се направи крачка назад, но въпросът е дали трябва". Според него промените са необходими, защото въвеждат ред в кварталите и осигуряват предвидим механизъм, при който събраните средства от паркирането се връщат към районите. Той подчерта, че вече има предложения от районните кметове за конкретни инвестиции и че въпросът "къде отиват парите ми?’" най-после ще има ясен отговор.

Що се отнася до предстоящите два протеста тази вечер, свързани с разширяването на синята и зелената зона и с подкрепата за зам.-кмета Благомир Коцев, Терзиев посочи, че лично ще присъства на протеста в подкрепа на Коцев, а на другата демонстрация ще бъдат изпратени представители на общината.

Кметът посочи, че уважава протеста на гражданите срещу новата реформа и го смята за легитимен начин за изразяване на мнение. Той подчерта обаче, че решенията трябва да бъдат дългосрочни и устойчиви.

"Гражданите виждат само една част от картината. Ние виждаме цялостната рамка – транспортния дефицит, нуждите в кварталите, нарастващите разходи за заплати и поддръжка", каза той.

Затова според него е нормално общината да използва всички възможни механизми за финансиране, особено когато държавният и европейските ресурси са ограничени и няма намерение за драстично повишаване на данъци. "Най-важното е, че кварталите ще видят осезаема разлика от тази реформа", допълни Терзиев.

Коментирайки недоволството на ресторантьорския бранш, кметът заяви, че протестите им са очаквани, но аргументите им не са достатъчни, за да променят посоката на реформата. "Приоритет за мен е позицията на гражданите. Целта е хората да могат да паркират близо до домовете си, да няма коли върху зелени площи и кварталите да бъдат облагородени. Ресторантьорите винаги намират повод да протестират, докато интересите на жителите са водещи", каза той.

На въпрос как досега са били разходвани средствата от зоните и глобите, Терзиев поясни, че те са отивали към Центъра за градска мобилност и са подпомагали цялостната транспортна система, включително субсидиране на градския транспорт. Кметът увери, че общината ще представи конкретен план как средствата от разширените зони за паркиране ще бъдат инвестирани - още със следващия бюджет.

Планът ще бъде одобрен от Общинския съвет и ще бъде публичен за всички граждани. По думите му това е "най-важната част от реформата", а без ясната връзка между събраните средства и реалните подобрения в кварталите той не би подкрепил подобна политика.

Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев допълни, че жителите на територии, които се променят от зелена към синя зона, ще продължат да ползват вече издадените им стикери до изтичане на тяхната валидност, без доплащане. Нови, по-скъпи стикери за синята зона ще се издават едва след това.