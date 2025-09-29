Кризисният щаб за безводието ще заседава извънредно в Плевен. В заседанието се очаква да участват вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов.

Това са поредните двама министри, които идват в Плевен, след като в Кризисния щаб участва и министърът на екологията Манол Генов.

Протестът в Плевен срещу безводието: "Корупцията унищожава Плевен'' (обновена)

Председателят на УС на ВИК холдинга инж. Лозко Лозев вече обясни защо режимът остава непроменен.

"Това, че общият воден баланс е на плюс - около 50-60 литра в секунда, тези литри ги подаваме към гражданите. Започваме да пускаме малко по-рано, спираме малко по-късно, но все още нямаме устойчиво положение, за да даваме намаляване на часовете, за да имаме сигурност, че тези три часа сутрин и три часа вечер ще ги държим за най-критичните зони. Това е трудността при режима", каза той.

От Сдружение "Контракорупция", които са участници в Кризисния щаб, посочиха, че идеи може да има много, но реализацията е свързана с пари - целево, само за водоснабдяването на града, като те да бъдат похарчени по прозрачен начин, а не на свои фирми.

"Трябва да има цялостна реконструкция на водопреносната мрежа в града, искаме подмяна на магистралния водопровод и категорично не смятаме, че има нужда от изграждане на язовир Черни Осъм", посочват от сдружението.

Миналата седмица лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи критики към премиера Росен Желязков относно невъзможността правителството да се справи с водната криза в страната. По думите на Борисов "изобщо не се реагира адекватно". Той посочи, че Желязков трябва да отиде в Плевен задно с министрите, ВиК холдинга, областния управител и да ги остави там 10-15 дни, докато се реши проблемът с безводието и да се отиде в другите области, където назрява същият проблем.