Как Brother превръща консумативите за печат в суперсила за вашия бизнес

В свят, в който ефективността и оптимизацията на разходите са ключови за успеха, както у дома, така и в офиса, изборът на подходящо устройство за печат може да направи осезаема разлика. От десетилетия японската марка Brother е символ на надеждност и технологична прецизност. Днес компанията предлага две изключителни решения – продуктовите линии Inkbenefit и tonerbenefit, които доказват, че качественият печат може да бъде и много достъпен. И двете серии са създадени с идеята да предоставят ниска себестойност на печат, издръжливи разпечатки и безкомпромисно качество, което отговаря на нуждите на съвременните потребители.

Brother Inkbenefit – интелигентният избор за икономичен печат

Ако търсите цветен принтер, който комбинира високо качество на печат и ниски разходи, серията Brother Inkbenefit е точно за вас. Един от най-практичните модели е компактното 3-в-1 мастиленоструйно мултифункционално устройство Brother DCP-T530DW, което съчетава всичко необходимо – печат, сканиране и копиране. Идеален е както за домашния офис, така и за малкия бизнес, където всеки разход и всяка страница са от значение.

Това, което прави моделът толкова изгоден, са именно евтините консумативи. Устройството има добавен двустранен печат и работи с бутилки мастило с голям капацитет, които позволяват да отпечатвате до 15 000 страници черно (2 × 7 500) и до 5 000 страници цветно, без да се налага често презареждане. Системата за лесно пълнене на резервоарите прави процеса лесен и удобен, като спестява време и поддържа работното място чисто, а себестойността на всяка страница остава изключително ниска – под 0,2 стотинки.

Устройството разполага с тава за 150 листа и слот за ръчно подаване, което осигурява плавна работа дори при по-големи обеми. Благодарение на вградената безжична мрежа (5GHz WiFi и USB) можете да печатате лесно от компютър, телефон или таблет. Със скорост на печат до 16 изображения в минута, DCP-T530DW се справя бързо и ефективно с всяка задача. Независимо дали подготвяте документи за работа, учебни материали или снимки за семейството, устройството предлага бърз, надежден и икономичен печат, който изглежда професионално всеки път.

В гамата Inkbenefit има още няколко модела, които предлагат цветен тъч дисплей за по-лесно управление, автоматично подаване на листата при сканиране и копиране и дори факс функционалност.

Brother tonerbenefit – надеждния партньор в ежедневната работа

Ако предпочитате скоростта и прецизността на лазерния печат, серията Brother tonerbenefit е създадена именно за вас. Тя е перфектното решение за малки офиси и домашни потребители, които искат висока производителност, но без излишни разходи за консумативи.

Монохромното лазерно мултифункционално устройство Brother DCP-L1630W впечатлява с това, че комбинира малки размери и изключителна ефективност. То печата със скорост до 20 страници в минута, което означава, че документите ви са готови за секунди без излишно забавяне. Моделът предлага всичко необходимо за ежедневната работа – тава за 150 листа, възможности за печат, сканиране и копиране, както и гъвкави опции за свързване чрез кабелна мрежа, 5GHz Wi-Fi или USB.

Най-голямото му предимство обаче са евтините консумативи. Тонер касетата, включена в комплекта, позволява печат до 1 500 страници, което прави себестойността на едно копие изключително ниска. Това елиминира нуждата от евтини заместители или рециклирани касети със съмнително качество. С него получавате оригинален консуматив на достъпната цена от 49 лева и безупречни резултати при печат. Така tonerbenefit доказва, че скоростта и прецизността не трябва да струват скъпо.

Линията tonerbenefit включва още няколко модела с по-висока скорост на печат допълнителни бизнес функции като автоматичен двустранен печат, листоподаващо устройство и факс възможности.

Независимо от модела, Brother предлага решения, които съчетават качество, икономичност и устойчивост. Всички те идват с двугодишна стандартна гаранция, която може да бъде удължена след регистрация – до 5 години за устройства с Inkbenefit и до 3 години за тези с tonerbenefit. Това ви дава пълно спокойствие и увереност, че покупката ви е дългосрочно защитена. Освен това при закупуване на ново устройство Brother предоставя пълния капацитет консумативи, което прави началната инвестиция още по-изгодна.

Разгледайте всички продукти и научете повече на: https://www.brother.bg/