Деветокласникът стрелец от Хасково: Купих пистолета за 150 лева, отидох с него на училище, за да се похваля

"Купих пистолета за 150 лева, отидох с него на училище, за да се похваля".
Това е казал пред разследващите, 16-годишният футболист, стрелял през прозореца по време на междучасие в спортното училище "Стефан Караджа” в Хасково, предаде bTV.
След този случай в учебното заведение обмислят затягане на контрола.
„Ще изисквам от нашата охранителна фирма, която е надеждна металодетектори и, ако се наложи, ще направим тази мярка“, каза директорката Силвия Тенчева.
Деветокласникът е обвинен в хулиганство. Предвиденото от закона наказание е пробация или обществено порицание.
Това е първото провинение на ученика. Педагогически съвет ще реши дали той да бъде изключен от училището.
„Установено е, че е възпроизвел изстрел в голямото междучасие, през прозореца на една от класните стаи, в които се е намирал той. Вътре в класната стая е имало и други негови съученици. Няма пострадали лица от инцидента“, каза районният прокурор на Хасково, Румен Сираков.
Има и втори задържан по случая - 41-годишен мъж, който е предоставил оръжието на детето.
„Безспорно е установено, че това пълнолетно лице е взело оръжието без знанието на своя баща, на чието име законно е регистриран газовият пистолет в РУ-Хасково и го е предоставил на непълнолетния“, каза ком. Мирослав Христов – директорът на ОДМВР-Хасково.
