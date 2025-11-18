''Там'' със Снежина Петрова е четвъртият проект от програма ''Апостол Карамитев'' на Народния театър

„Там“ с участието на Снежина Петрова е четвъртият проект от програма „Апостол Карамитев“ на Народния театър, информират от трупата. Премиерата е на 20 ноември.

„Какво означава да откриеш убежище в свят, който непрекъснато те дърпа в различни посоки. „Там“ търси отговор именно на този въпрос. В последните години пърформансът се превърна в една от водещите форми в съвременните сцени по света – начин изкуството да се преживява отблизо, а не само да се наблюдава. „Там“ следва тези тенденции, като поставя зрителя в активна, жива среда. Проектът използва принципите на спектакъл инсталация, при който публиката не гледа „отстрани“, а присъства в самата художествена среда“, разказват от екипа.

Вдъхновен от понятието locus amoenus – „прекрасното място“, спектакълът на Деян Георгиев търси съвременното усещане за сигурност и покой в свят, който рядко ни ги дава. Това е покана към зрителя да потърси своето убежище – вътре в себе си и заедно с другите.

Участват още Явор Вълканов, Калоян Трифонов и Василена Кънева. Авторът и хореограф Деян Георгиев е мултидисциплинарен артист, включен в класацията Forbes Bulgaria „30 под 30“, с магистърска степен по хореография и артистично изследване от Codarts/Fontys (Нидерландия). Неговото соло Wired е част от селекцията на Aerowaves Twenty23, а Last Orbit е включен в Moving Balkans Showcase (2026). Асистент-хореограф е Бианка Браунесбергер, сценограф и костюмограф – Габриела Кърджилова, композитори – Петя Диманова и Божидар Василев-Trombobby, светлинен дизайн – Виктор Георгиев, визуална среда – Петко Танчев.